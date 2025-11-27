Filistinli esire tecavüz görüntülerinin basına sızdırılmasına ilişkin duruşmada arbede çıktı

Filistinli bir tutsağa tecavüz görüntülerinin basına sızdırıldığı iddiasıyla Askeri Başsavcı hakkında soruşturma açıldı. Konuya ilişkin görülen duruşmada İsrail Yüksek Mahkemesi, soruşturmayı denetlemesi için Adalet Bakanının atadığı isme itiraz etmesi sonucu salonda arbede çıktı. İzleyicilerden biri Yüksek Mahkeme Başyargıcı Amit’e “Sen bir çöpsün." diye bağırdı.
İsrail Yüksek Mahkemesi'nde İsrail askerlerinin Sde Teiman hapishanesinde Filistinli bir tutsağa tecavüz görüntülerinin basına sızdırılmasına ilişkin görülen duruşmada arbede çıktı.
Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail askerlerinin Filistinli bir tutsağa tecavüz görüntülerini basına sızdırdığı iddiasıyla eski Askeri Başsavcı hakkında soruşturma açılmıştı.
İsrail Yüksek Mahkemesi, duruşmada söz konusu soruşturmayı denetlemesi için Adalet Bakanı Yariv Levin’in atadığı isme karşı itirazı ele aldı.
İsrail Yüksek Mahkemesi Başkanı Isaac Amit, mahkeme salonunda çıkan arbede ve bağrışmaların ardından duruşmaya ara vermek zorunda kaldı.
Başyargıç Amit'in, duruşmanın izleyicisiz devam etmesi talimatıyla salonun boşaltılmasının ardından oturum kaldığı yerden devam etti.
İsrail askerlerinin tecavüz görüntülerini basına sızdırmakla suçlanan eski askeri başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi kasım ayı başında gözaltına alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Sde Teiman'daki tecavüz görüntüleri yayımlanmıştı
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail Askeri Savcılığının elinde askerlerin tecavüz esnasında Filistinli tutsağın etrafını sardığı ve gözaltı merkezindeki kameralardan saklamaya çalıştığı görüntüleri yayımlamıştı.
Bu haberler üzerine Temmuz 2024'te aşırı sağcı bir grup, gözaltı merkezinin önünde toplanarak gösteri düzenlemişti.
Şüpheli askerlerin gözaltına alınacağı sırada, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu aşırı sağcılar Sde Teiman askeri üssüne baskın gerçekleştirmişti.
Yargılanan İsrailli askerler hakkında hala herhangi bir ceza açıklanmadı.