Fransa​ varlık vergisinde de geri adım attı

Fransa hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux, hükümetin varlık vergisi uygulamasını tekrar gözden geçirebileceğini söyledi.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, dün televizyondan yayınlanan konuşmasında, benzin ve dizel akaryakıta planlandığı gibi Ocak ayında zam yapılmayacağını açıklamıştı. Fakat Sarı Yelekliler, Fransız hükümeti geri adım atmasına rağmen, eylemlerini sürdüreceklerini duyurmuştu.

OYNAT 00:43 Yağmacıları 'Yapmayın vallahi haram' diyerek engellemeye çalıştı Fransa'daki gösterilerde bir mağazayı yağmalamaya çalışan eylemcileri, 'haram, yapmayın' diyerek engellemeye çalışan Müslüman, sosyal medyanın gündemine düştü.

"Fransızlar kırıntı değil, ekmeğin tamamını istiyor"

Ancak hükümetin geri adım atması göstericileri tatmin etmedi. Ülkenin bazı bölgelerinde protesto gösterilerine devam edildi. Fransız Haber Ajansı'na (AFP) konuşan Sarı Yeleklilerin bir temsilcisi "Fransızlar kırıntı değil, ekmeğin tamamını istiyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bordeaux kentindeki gösterilere katılan aktivist bir kadın ise "hiç de memnun değiliz” şeklinde konuştu. Göstericiler adına konuşan bir diğer temsilci ise haysiyetli bir hayat sürdürebilmek için vergilerde kapsamlı bir şekilde indirim yapılmasını, emekli maaşları ile asgari ücretlerin artırılmasını talep etti.

Sarı Yelekliler hareketinden Eric Drouet ise BFMTV'ye yaptığı açıklamada, gerçek bir değişim sağlanana kadar gösterilere devam edeceklerini vurguladı.