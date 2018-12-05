Fransa'da sular durulmuyor: Protestocular geri adım atmadı

Fransa'da Sarı Yelekliler'in ülke genelinde düzenlediği protesto gösterileri ve başkent Paris'ta hafta sonunda çıkan olayların ardından Fransız hükümeti geri adım atmasına rağmen, göstericiler eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, televizyondan yayınlanan konuşmasında, benzin ve dizel akaryakıta planlandığı gibi Ocak ayında zam yapılmayacağını açıkladı. Zam planları altı ay için askıya alındı. Başbakan Philippe, elektrik ve gaz fiyatlarının da kış ayları boyunca artırılmayacağını ve araçlarda zorunlu olacak yeni teknik muayene planlarının da altı ay için ertelendiğini belirtti.

OYNAT 00:45 Fransa durulmuyor: Şimdi de ambulans şoförleri eylemde Fransa'da eylemler büyüyerek devam ediyor. Sarı yeleklilerin ardından ambulans şoförleri de protestolara başladı.

Philippe, "hiçbir verginin ulusun birliğinin tehlikeye girmesi için mazaret olmayacağını" vurguladı. "Avrupa'daki en yüksek verginin" Fransa'da olduğunu söyleyen Başbakan Philippe, vergiler ve kamu giderleri konusunda bir tartışma başlatmak istediklerini ifade etti.

Başbakan Philippe, göstericilerin talep ettiği vergi indiriminin ise mümkün olmadığını belirterek, "eğer vergilerde indirim yaparsak, harcamalarımızı da azaltmamız gerekir" dedi.

"Fransızlar kırıntı değil, ekmeğin tamamını istiyor"

Ancak hükümetin geri adım atması göstericileri tatmin etmedi. Ülkenin bazı bölgelerinde protesto gösterilerine devam edildi. Fransız Haber Ajansı'na (AFP) konuşan Sarı Yeleklilerin bir temsilcisi "Fransızlar kırıntı değil, ekmeğin tamamını istiyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bordeaux kentindeki gösterilere katılan aktivist bir kadın ise "hiç de memnun değiliz” şeklinde konuştu. Göstericiler adına konuşan bir diğer temsilci ise haysiyetli bir hayat sürdürebilmek için vergilerde kapsamlı bir şekilde indirim yapılmasını, emekli maaşları ile asgari ücretlerin artırılmasını talep etti.

Sarı Yelekliler hareketinden Eric Drouet ise BFMTV'ye yaptığı açıklamada, gerçek bir değişim sağlanana kadar gösterilere devam edeceklerini vurguladı.

REKLAM

FOTOĞRAF 39 Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde Sarı yelekliler adı altında örgütlenen eylemciler, gösteri düzenledi. Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde çevreye zarar veren ve şiddet olayları başlatan göstericilere polis müdahalede bulundu. Geçen hafta cumartesiden beri hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto eden ve 'Sarı yelekliler' adı altında örgütlenen eylemciler, bugün başta başkent Paris'te olmak üzere birçok kentte gösteriler düzenledi. Eylemciler, sabah saatlerinde, Champ-Elysees Caddesi'ne geldi. Aralarında aşırı sağcıların da yer aldığı eylemciler ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Göstericilerin gerginliği tırmandırması ve şiddet olayları başlatması üzerine güvenlik güçleri müdahalede bulundu. Polis, cadde çevresinde hasara neden olan ve birçok yeri ateşe veren göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak müdahale etti. Bir grup eylemci, polis müdahalesini engellemek amacıyla bariyer kurdu ve cadde üzerindeki taşları söktü. Göstericiler ayrıca polise şişe ve taş fırlattı. Champs-Elysees ve çevresindeki caddelerde alevler yükseldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yaptığı açıklamada, ülke genelinde düzenlenen yaklaşık bin 600 gösteriye yaklaşık 106 bin kişinin katıldığını, 42'si Paris'te olmak üzere 130 kişinin ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğünü ve 22 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakan Castaner, gösterilerdeki şiddet olaylarından, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen'i sorumlu tuttu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerine cesaretlerinden dolayı teşekkür ederken, polislere karşı şiddette bulunanların utanç duymaları gerektiğini, cumhuriyette şiddetin yeri olmadığını belirtti. Geçen cumartesi gününden bu yana ülke genelinde devam eden gösterilerde, hükümetin akaryakıta ek vergi getirmesine tepki gösterilmişti. Eylemciler, ülke genelinde yüzlerce cadde ve yolda blokaj eylemi düzenlemiş ve birkaç gün süresince ülke genelinde çok sayıda petrol deposunun giriş ve çıkışını kapatmıştı. Göstericilerin önceki gün petrol depolarının giriş ve çıkışını kapatması nedeniyle 75'ten fazla benzin istasyonunda akaryakıt bittiği için satış yapılamamıştı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, akaryakıt zamları sorununun protestolarla değil diyalogla çözülebileceğini söylemişti. Yaklaşık 1 haftadır süren gösterilerde çıkan olaylarda, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 136'sı güvenlik görevlisi olmak üzere 756 kişi yaralanmış ve 693 kişi gözaltına alınmıştı. Geçen haftaki gösterilerde, Saint-Quentin'de bir grup eylemcinin, bir kadının başörtüsünü çıkarmaya zorladığı ortaya çıkmış ve Cognac'da da bir kadının ırkçı hakaretlere maruz kalması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Fransa savaş alanı: Zam protestoları sürüyor Fransa savaş alanı: Zam protestoları sürüyor Fransa savaş alanı: Zam protestoları sürüyor Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde çevreye zarar veren ve şiddet olayları başlatan göstericilere polis müdahalede bulundu. Fransa savaş alanı: Zam protestoları sürüyor Fransa savaş alanı: Zam protestoları sürüyor Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde Sarı yelekliler adı altında örgütlenen eylemciler, gösteri düzenledi. Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde Sarı yelekliler adı altında örgütlenen eylemciler, gösteri düzenledi. Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde Sarı yelekliler adı altında örgütlenen eylemciler, gösteri düzenledi. Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde Sarı yelekliler adı altında örgütlenen eylemciler, gösteri düzenledi. Fransa savaş alanı: Zam protestoları sürüyor Fransa savaş alanı: Zam protestoları sürüyor Fransa savaş alanı: Zam protestoları sürüyor Fransa savaş alanı: Zam protestoları sürüyor Fransa savaş alanı: Zam protestoları sürüyor Fransa savaş alanı: Zam protestoları sürüyor Fransa savaş alanı: Zam protestoları sürüyor Fransa savaş alanı: Zam protestoları sürüyor Fransa savaş alanı: Zam protestoları sürüyor Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde çevreye zarar veren ve şiddet olayları başlatan göstericilere polis müdahalede bulundu. Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde çevreye zarar veren ve şiddet olayları başlatan göstericilere polis müdahalede bulundu. Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde çevreye zarar veren ve şiddet olayları başlatan göstericilere polis müdahalede bulundu. Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde çevreye zarar veren ve şiddet olayları başlatan göstericilere polis müdahalede bulundu. Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde çevreye zarar veren ve şiddet olayları başlatan göstericilere polis müdahalede bulundu. Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde çevreye zarar veren ve şiddet olayları başlatan göstericilere polis müdahalede bulundu. Fransa savaş alanı: Zam protestoları sürüyor Fransa'da bir haftadır akaryakıt zamlarını protesto eden eylemciler, bugün başkent Paris ve diğer birçok kentte gösteriler düzenledi. Eylemcilerle polis arasında gerginliğin yaşandığı Paris'teki Champs-Elysees'te, göstericilerin neden olduğu şiddet olayları dolayısıyla polis müdahalede bulundu. Polis, caddedeki birçok yeri ateşe veren göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı - Eyfel Kulesi'nin kapıları gösteriler nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.

Polise takviye

Başbakan Philippe, Cumartesi günü için planlanan gösterilere işaret ederek, göstericilere itidalli olmaları çağrısında bulundu. Fransa Başbakanı, "şiddete son verilmesi gerekiyor" dedi.

İçişleri Bakanlığı yeni gösteriler öncesinde emniyet güçlerine takviye yapılması kararı aldı. İçişleri Bakanı Christophe Castaner Salı günü yaptığı açıklamada, hafta sonunda ülke genelinde planlanan gösteriler için 65 binden fazla güvenlik gücünün görevlendirildiğini belirtti. Castaner, bunun yanı sıra "makul" Sarı Yelekli göstericilere çağrıda bulunarak, "aşırı olanlarla aralarına mesafe koymalarını" istedi.

OYNAT 00:20 8 Fransız polisi yakaladığı göstericiyi öldüresiye dövdü Coplarla eylemcilere saldıran polisler, göstericileri yerlerde sürüklüyor, darbediyor ve bununla da yetinmeyip yakın mesafeden biber gazı kullanıyor. Dün kaydedilen görüntülerde, 8 Fransız polisinin 1 göstericiyi öldüresiye dövdüğü görülüyor.

Cumartesi günü planlanan gösteriler nedeniyle, Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpeiller HSC arasında oynanacak maç iptal edildi. Fransız Birinci Futbol Ligi tarafından yapılan açıklamada, polisin tavsiyesi üzerine bu kararın alındığı belirtildi.

Ülkede iki haftayı aşan süredir devam eden eylemlerde şimdiye kadar dört kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı. Bunun yanı sıra milyonlarca euroluk maddi hasar meydana gelmişti. Özellikle başkent Paris'teki gösterilerde 260'dan fazla kişi yaralanmış, büyük maddi hasar oluşmuştu.

DÜNYA Fransa varlık vergisinde de geri adım attı

Kaynak: AFP, DPA, JD,GA, DW