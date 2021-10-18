​Fransa’da suçun tanımı değişti: İslami semboller suç unsuru oldu

5.7 milyon Müslümanın yaşadığı Fransa’da dini özgürlüklere tahammül kalmadı. Ülkede İslami semboller korku haline gelirken bu sembollerin kullanılması veya gösterilmesi suç unsuru oldu. Fransa’da sivil toplum mühendisliği öngören ve tepkilere rağmen Anayasa Konseyi’nde onaylanan “İslam Yasası” Müslüman düşmanlığına yasal dayanak oldu. Ülkedeki bu düşmanlık endişe verici.

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YAFTALAMA VAR

Fransa’daki son durumu gazeteci Fatih Karakaya ile Strazburg merkezli Uluslararası Adalet için Eşitlik ve Barış Konseyi Genel Başkanı Ali Gedikoğlu Yeni Şafak’a değerlendirdi. “İslamcı kelimelerle yaftalıyorlar” diyen Karakaya, uygulamalar hakkında şöyle konuştu: “İş yerlerini de İslamcı etiketi altına alıyorlar. Nargile salonlarını ve barları İslamcı olarak algılıyorlar. Nargilenin İslam’la ne alakası var. Bu tür algılara giriyorlar” dedi.

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Fatih Karakaya

Ali Gedikoğlu

Baskının camileri aşıp mesleklere yöneldiğini anlatan Karakaya, “Bir dönerciye baskın yapmışlar, hiçbir şeyi yok. İş yerinin üst katında ‘vatandaşın giremeyeceği bir yerde seccade vardı’ diye açıklama yapıyor. Fransa’da ‘seccade, Kuran-ı Kerim, bayrak, başörtüsü, takke, Arapça kitap, şalvar, tesbih, Muhammed ismi, namaz kılmak’ artık suç unsuru sayılıyor.” Ali Gedikoğlu da “Ayrılıkçılık yasası kanunlaştıktan sonra yoğun bir şekilde yasanın verdiği imkanlarla yaygın bir şekilde camilere baskın düzenleniyor ve kapatılıyor” dedi. Gedikoğlu, “Batı ’Allah-u Ekber’ tekbirinden bile korkar oldu. Başörtüsünü, sakalı sivriltiyorlar” dedi.

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