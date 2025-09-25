Fransız milletvekili Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı 'savaş suçu' olarak niteledi

Küresel Sumud Filosu'na katılan Fransız milletvekili Marie Mesmeur, filoya yönelik saldırının, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'ne göre "savaş suçu" teşkil ettiğini belirtti.
Mesmeur, filoya, Yunanistan'ın arama-kurtarma (SAR) sorumluluk sahasında dün insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Mesmeur, farklı ülkeler, Filistin Devleti'ni Birleşmiş Milletler'de (BM) tanıdığı bir zamanda İsrail'in barışçıl sivillere saldırmaktan utanmadığını ifade etti.
Küresel Sumud Filosu, dünyanın gözlerini Gazze'ye yöneltmeyi amaçlıyor
Mesmeur, filoyu itibarsızlaştırmak amacıyla Google'da İsrail'in sponsor olduğu içeriklerin bulunduğunu kaydederek, Gazze'de acilen insani yardım dağıtmayı, kalıcı bir insani yardım koridoru açmayı, bölgede 2017'den bu yana var olan ablukayı kırmayı ve dünyanın gözlerini Gazze'ye yöneltmeyi amaçladıklarını belirtti.
Devletlerin Gazze konusunda net tutum takınması ve "savaş suçlusu İsrail'e karşı yaptırım uygulamasını" istediklerini dile getiren Mesmeur, "(Filoda) Bu gece İsrail saldırısıyla herhangi bir ölüm olmadı. Hasarlar oluştu, onları şimdiden tamir ettik. Ancak bu gece Gazze kentini ve özellikle ailelerin sığındığı bir hangarı da bombaladılar ve 40'tan fazla kişi öldü." dedi.
Mesmeur, Gazze'de yaşanan soykırımın canlı şekilde kayıt altına alındığına ve kıtlığın bir "savaş silahı" olarak kullanıldığına dikkati çekti.
Soykırımın 700 günden fazla süredir devam ettiğini aktaran Mesmeur, hükümetlerin pasif kalması nedeniyle insanların katledilmesine dayanamayan halkın ayağa kalktığını vurguladı.
Mesmeur, Küresel Sumud Filosu'nun "vatandaşların, hükümetlerinden daha fazla cesaretli olduğu" mesajını verdiğini belirterek, vatandaşların filoya katılan gemileri satın almak için organize olduğunu ifade etti.