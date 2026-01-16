Yeni Şafak
Grok krizi büyüyor: Japonya'dan yapay zekanın müstehcen içeriklerine karşı önlem çağrısı

Grok krizi büyüyor: Japonya'dan yapay zekanın müstehcen içeriklerine karşı önlem çağrısı

14:54 16/01/2026, Cuma
AA
Japonya'dan X platformuna, Grok'un müstehcen içerik üretmesine karşı önlem alınması çağrısı
Japonya'dan X platformuna, Grok'un müstehcen içerik üretmesine karşı önlem alınması çağrısı

Japonya Ekonomik Güvenlik Bakanı ve Yapay Zeka Politikalarından Sorumlu Kabine Üyesi Onoda Kimi, ABD'li iş insanı Elon Musk'ın xAI şirketi tarafından geliştirilen ve X platformuna entegre edilmiş yapay zeka sohbet robotu Grok'un ürettiği müstehcen içeriklere karşı önlem alınması çağrısında bulundu.

Kyodo News'un haberine göre Onoda, son zamanlarda kişilerin rızası olmadan platformda uygunsuz görüntüler oluşturmakla eleştirilen xAI şirketinin yapay zeka sohbet robotu Grok'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

X'e, söz konusu içeriklere karşı önlem alınması konusunda çağrı yaptığını aktaran Onoda, "İlgili bakanlık ve kurumlarla işbirliği içinde görüşmeleri hızlandıracağız." ifadesini kullandı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan dün yapılan açıklamada, son dönemde tepki çeken müstehcen görsel oluşturma özelliğinin "yasa dışı olduğu bölgelerde" tüm kullanıcılar için engelleneceği duyurulmuştu.

Grok'a tepkiler büyüyor

X'teki kullanıcıların, Grok'tan ünlülerin ve tanınmamış kişilerin fotoğraflarını kullanarak cinsel içerikli sahte görseller üretmesini istediği "sosyal medya akımına" İngiltere ile diğer ülkelerden tepkiler geldi.

X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, 3 Ocak'ta "Grok'u yasa dışı içeriklerin üretiminde kullananlar, yasa dışı içerikleri yüklemiş gibi muamele görecektir." açıklamasını yapsa da tepkiler sürüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 5 Ocak'ta konuyu çok ciddiye aldıklarını ve değerlendirme sürecinde olduklarını açıklamıştı.

Malezya, 3 Ocak'ta X'in bu tür zararlı içeriklerin yayılmasını önleme konusunda sorumluluğunun bulunduğunu vurgulamış, 11 Ocak'ta da Grok'a erişimi, yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığı gerekçesiyle geçici olarak kısıtlamıştı.

Hindistan da 2 Ocak'ta X'e konu hakkında "kapsamlı inceleme yapma" talimatını vermişti. Endonezya ise 10 Ocak'ta üretilen uygunsuz görüntüler nedeniyle Grok'u geçici engellemişti.


