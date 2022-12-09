Dünya Güney Koreden Polonya ordusuna K2 Black Panther desteği
AVRUPA

Güney Kore'den Polonya ordusuna K2 Black Panther desteği

Güney Kore'den alınan K2 Black Panther tankları, Polonya ordusuna teslim edildi. Konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki: "Ordumuz o kadar güçlü olmalı ki kimse bize saldırmaya cesaret edememeli." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Güney Koreden Polonya ordusuna K2 Black Panther desteği
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Güney Kore'den alınan K2 Black Panther tankları, Polonya ordusuna teslim edildi. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Güney Kore'den alınan K2 Black Panther tanklarına ilişkin "Orduya yapılacak harcamalardan tasarruf, doğru olmaz. Rusya'nın tüm komşuları tehdit altında ve bu nedenle Polonya ordusu güçlendiriliyor." dedi.

Güney Kore'den alınan K2 Black Panther tanklarının orduya teslim töreninde konuşan Morawiecki, söz konusu tankların makul fiyatlı ve teslimat süresinin hızlı olduğunu söyledi.

Morawiecki, Polonya'nın güvende olması için düşmanları güçlü bir orduyla caydırmak istediklerinin altını çizerek, "Ordumuz o kadar güçlü olmalı ki kimse bize saldırmaya cesaret edememeli." ifadesini kullandı.

K2 Black Panther tanklarının önemine işaret eden Morawiecki, "Orduya yapılacak harcamalardan tasarruf, doğru olmaz. Rusya'nın tüm komşuları tehdit altında ve bu nedenle Polonya ordusu güçlendiriliyor." diye konuştu.

"Eğitimli askerler tarafından kullanılacağı bilinmelidir"

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak da orduyu güçlendirdiklerini ve önceliğin ülkenin güvenliği olduğunu vurguladı.

Blaszczak, K2 tanklarının gerekirse vatanı etkili şekilde savunacak deneyimli askerlerce kullanılacağını belirterek, "Güney Kore'de bazı askerler, K2 tanklarının kullanımı konusunda eğitim alıyor. Kendimizi savunacağımız teçhizatın eğitimli askerler tarafından kullanılacağı bilinmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya ordusunun güçlendirilmesi için çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Blaszczak, tankların Polonya'nın kuzeydoğusunda konumlandırılacağını kaydetti.

Blaszczak, "Güney Kore ile işbirliği kapsamında K2 tankları, 2026'dan sonra Polonya'da da üretilecek. Polonya'nın güvenliği bizim için en önemli şey." dedi.

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