Hadramevt’te tam kontrol sağlandı

Yemen Liderlik Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, meşru hükümet kuvvetlerinin ülkenin toplam yüz ölçümünün yüzde 36’sını oluşturan Hadramevt’teki liman kenti Mukalla’nın da teslim alınmasıyla Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde tam kontrol sağlandığını bildirdi. 29 Aralık’ta başlayan operasyonların 4 Ocak’ta tamamlanarak hızlı bir şekilde kontrolün sağlandığını belirten El-Alimi, dost ve kardeş ülkelerin de desteğiyle bölgede hızlı bir imar ve güvenlik projesinin hayata geçirileceğini ilan etti. Hadramevt Valisi Salim el-Hanbeşi ise GGK’ya bağlı militanların Hadramevt ve Mehra’yı tamamen boşalttığını belirterek operasyonu “Devletin zaferi” olarak niteledi.

Meşru hükümet kuvvetlerinin Hadramevt ve Mehra’da GGK’ya karşı yürüttüğü operasyonlara hava desteği sağlayan Suudi Arabistan, bu süreçte dünyanın en önemli ticaret yollarından biri olan Aden Körfezi’ne askeri yığınak gerçekleştirdi. Geçtiğimiz salı günü deniz kuvvetlerinin Aden Körfezi’nde konuşlanmasını tamamladığını belirten Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, bu konuşlanmanın bölgedeki silah kaçakçılığı ve terör faaliyetlerine karşı yapıldığını bildirmişti. Yemen’de Şubat 2011’de başlayan halk ayaklanmasının ardından 2014 yılında İran destekli Husi militanların başkent Sana’yı ele geçirmesiyle ülke fiilen ikiye bölünmüştü. Güney Yemen’de BAE destekli GGK’nın faaliyetleri nedeniyle meşru hükümet kontrolündeki bölgelerde iç çatışmalar yaşanırken Husilere yönelik operasyonlar 2019 yılından beri durmuştu. Uzmanlar, Suudi Arabistan'ın Aden Körfezi’ndeki yığınağının sebebinin GGK ve benzeri diğer ayrılıkçı güçlerin tamamen ortadan kaldırılarak Husilere karşı verilecek mücadelede Aden birleşik hareket edilmesini sağlamak olduğu değerlendirmesini yapıyor. Uzmanlar, Suudi Arabistan’ın bu kapsamda silah bırakmayan GGK militanlarına yeni bir operasyon yapma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor.