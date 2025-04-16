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Hamas yetkilisi: İsrail ordusu Gazze'den çekilmeden ve ciddi bir takas anlaşması yapılmadan anlaşma yok

Hamas yetkilisi: İsrail ordusu Gazze'den çekilmeden ve ciddi bir takas anlaşması yapılmadan anlaşma yok

19:1216/04/2025, Çarşamba
AA
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Hamas, Gazze halkının çıkarlarını dikkate almayan hiçbir anlaşmanın geçerli olmayacağını yineledi.
Hamas, Gazze halkının çıkarlarını dikkate almayan hiçbir anlaşmanın geçerli olmayacağını yineledi.

Hamas, Gazze'de ateşkes için şartlarını bir kez daha yineledi. Hamas'ın İran'daki temsilcisi Halid el-Kaddumi, İsrail ordusunun Gazze'den çekilmeden ve ciddi bir takas anlaşması yapılmadan hiçbir anlaşma olmayacağını söyledi. Kaddumi, "Halkımızın çıkarlarını dikkate almayan hiçbir ateşkes önerisi uygulanabilir olmayacaktır." dedi.

Hamas'ın İran'daki temsilcisi Halid el-Kaddumi, hareketin İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurmadan, bölgeden çekilmeden ve ciddi bir esir değişimini kapsamayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğini belirtti.

Anlaşma için İsrail Gazze'den çekilmeli

İran'ın başkenti Tahran'da Filistin Halkını Savunma Derneği tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Kaddumi, "Halkımızın çıkarlarını dikkate almayan hiçbir ateşkes önerisi uygulanabilir olmayacaktır." dedi.

Kaddumi, "Halkımız ile tüm ulusal ve İslami gruplar arasında, saldırıyı tamamen durdurmayan, işgalci ordunun Gazze Şeridi'nden çekilmesini garanti altına almayan ve ciddi bir esir takası anlaşması içermeyen herhangi bir anlaşmayı reddetme konusunda tam bir fikir birliği bulunuyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in her geçen gün artan bir hızla Gazze Şeridi'ndeki soykırıma devam ettiğine işaret eden Kaddumi, "soykırımın ABD ve Batılı ülkelerin yeşil ışık yakması sonucu gerçekleştiğini" kaydetti.

İslam ülkelerine çağrı

Kaddumi, "Bugün mesele artık Gazze'ye destek açıklamak ya da dayanışma göstermekten öteye geçti. İslam ülkelerinde Filistin'i desteklemek için somut adımlar atılmalı ve etkili baskı hareketleri başlatılmalıdır." diye konuştu.

"Birçok Arap ve İslam ülkesinin, İsrail ordusunun suçlarını durdurmak için herhangi bir somut adım atmadığını" ifade eden Kaddumi, İsrail'e karşı küresel boykotun, "önemli ve etkili direniş yöntemlerinden" biri olduğunu aktardı.

Kaddumi, şunları kaydetti:

"Siyonist oluşum, daha fazla Filistin ve Arap toprağını işgal etmeyi ve katliamları sürdürmeyi hedefleyerek, büyük İsrail devletini kurma planlarını gerçekleştirmeye çalışıyor."



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