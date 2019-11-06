Hapishane duvarını delip kaçtılar

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Kedilerin ölümünden sonra sahilde balon balığı aradılar: Bulursanız gömün

Mersin'in Bozyazı ilçesinde kıyıya vuran balon balıklarını yiyen kedilerin telef olması üzerine, Anamur Hayvanları Koruma Derneği harekete geçti. Sahillerde hayvanseverlerle birlikte balon balığı arayan dernek üyeleri, örnek olması için buldukları bir balon balığını ise kazdıkları çukura gömdüler.