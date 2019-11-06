Dünya Hapishane duvarını delip kaçtılar
AMERİKA

Hapishane duvarını delip kaçtılar

ABD'nin San Francisco eyaletinde cinayet suçundan yargılanmayı bekleyen iki suçlu hapishane duvarını delerek kaçtı. Duvarda 55 cm'lik delik açan suçluların bulunması için polis 5 bin dolar ödül koydu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hırsızlar duvarda delik açarak kaçtı.
Hırsızlar duvarda delik açarak kaçtı.

ABD'nin San Francisco eyaletinde 2 suçlu hapishanede 55 cm'lik delik açarak kaçtı. Santos Samuel Fonseca (21) ve Jonathan Salazar (20) Salinas şehrindeki hapishaneden tuvalete 55 m'lik delik açarak kaçmayı başardı.

Santos Samuel Fonseca ve Jonathan Salazar

San Francisco polisi hırsızların açtığı deliğin fotoğraflarını paylaştı. Firarilerin tuvaletteki kör noktaya delik açtığı söyleyen polis suçluların bulunması için 5 bin dolar ödül koydu.

Suçluların iki ayrı cinayet olayından yargılanmaları bekleniyordu. San Francisco polisi "tehlikeli" ve silahlı" olduklarını belirttiği suçlulara karşı halkın dikkatli olması gerektiği çağrısına buldundu.

O terörist TBMMye girmiş

O terörist TBMM'ye girmiş

​CHP'li Ağbaba'nin PYD'li teröriste propaganda yaptırdığı görüntüler çıktı.
Somalı madencileretazminat müjdesi

Somalı madencilere
tazminat müjdesi

​Bakan Dönmez 2 bini aşkın kişiye güzel haber verdi.
Tarihi geçiş için saatini bekliyor

Tarihi geçiş için saatini bekliyor

​Çin'den Ankara'ya gelen treni Bakan uğurlayacak.
Test çalışmaları başlıyor

Test çalışmaları başlıyor

​Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası geliyor.
Sayılı günler kaldı

Sayılı günler kaldı

Alışveriş meraklıları için sanal dolandırıcılar iş başında.
10 ülke için<br>sürpriz adım

10 ülke için
sürpriz adım

50 bin adedi aşıp İspanya'yı geride bırakacağız.

Rusya çocuk hastanesini vurdu

Rusya çocuk hastanesini vurdu

Kuvözlerdeki bebekler başka bir hastaneye tahliye edildi.
Havada asılı bir şehir

Havada asılı bir şehir

​Yunanistan'ın masalsı bir bölgesi Meteora.
16 yaşındayım sosyopat değilim

16 yaşındayım sosyopat değilim

​Evlatlık alındığı aileyi 9 yaşındayım diyerek kandıran Barnett zihinsel rahatsızlığını inkar etti.

24 saatte 11 taciz gerçekleşti

24 saatte 11 taciz gerçekleşti

Bakanlık, TSK'nın mutabakata tam olarak uyduğunu belirtti.
Başka yapacak işimiz yok

Başka yapacak işimiz yok

Eminönü'nde balık-ekmek teknesi çalışanlarından karara tepki.
Tercih edilen<br>renk belli oldu

Tercih edilen
renk belli oldu

Çizik izleri fazla belli olmuyor.
Yoğunluktan <br>durağa giremediler

Yoğunluktan
durağa giremediler

​Altunizade metrobüs durağında çile yine başladı.
Suriye'nin interneti Gaziantep'ten

Suriye'nin interneti Gaziantep'ten

Türkiye terörden temizlediği bölgelerde çalışmalara başlıyor.
Hapishane duvarını delip kaçtılar

Hapishane duvarını delip kaçtılar

Cinayet suçundan yargılanmayı bekleyen suçlular duvarı delerek kaçtı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.