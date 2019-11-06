Hapishane duvarını delip kaçtılar

ABD'nin San Francisco eyaletinde 2 suçlu hapishanede 55 cm'lik delik açarak kaçtı. Santos Samuel Fonseca (21) ve Jonathan Salazar (20) Salinas şehrindeki hapishaneden tuvalete 55 m'lik delik açarak kaçmayı başardı.
San Francisco polisi hırsızların açtığı deliğin fotoğraflarını paylaştı. Firarilerin tuvaletteki kör noktaya delik açtığı söyleyen polis suçluların bulunması için 5 bin dolar ödül koydu.
Suçluların iki ayrı cinayet olayından yargılanmaları bekleniyordu. San Francisco polisi "tehlikeli" ve silahlı" olduklarını belirttiği suçlulara karşı halkın dikkatli olması gerektiği çağrısına buldundu.