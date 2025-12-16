İngiltere'de işsizlik son 4 yılın en yüksek seviyesinde

İngiltere'de işsizlik ağustos-ekim döneminde yüzde 5,1'e çıkarken Ocak 2021'den beri görülen en yüksek seviyeye ulaştı.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) ağustos-ekim dönemine ilişkin iş gücü verilerini yayımladı.
Buna göre, ülkede işsizlik söz konusu dönemde yüzde 5,1 ile Ocak 2021'den beri görülen en yüksek seviyeyi kaydetti. İşsizlik, temmuz-eylül döneminde yüzde 5 seviyesindeydi.
Ağustos-ekim döneminde çalışanların ikramiyeler hariç maaşları yüzde 4,6 artarken, ikramiyeler dahil ücretleri yüzde 4,7 yükseldi. Bu artışlarda önceki üç aylık döneme göre hafif yavaşlama görüldü.
İşsizlik verilerinin ardından İngiltere Merkez Bankasının 18 Aralık'taki toplantısında politika faizinde indirime gitme ihtimali güçlendi.