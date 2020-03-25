Irak'ta iki şehidimiz var Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütünün hain saldırısında iki askerimizin şehit olduğunu, iki askerimizin de yaralandığını açıkladı. Açıklamada, derin bir acı ve üzüntüye neden olan olayda hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı dileğinde bulunulurken, yaralı askerler için de acil şifa dilekleri iletildi.

Haber Merkezi 25 Mart 2020, 22:46 Son Güncelleme: 25 Mart 2020, 23:01 DHA