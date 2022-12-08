Dünya İran istihbaratından Macron iddiası CIAnın bir istihbarat unsuru tarafından yönetiliyor
ORTADOĞU

İran istihbaratından Macron iddiası: CIA’nın bir istihbarat unsuru tarafından yönetiliyor

İran İstihbarat Bakanı Seyyid İsmail Hatip, "Fransa Cumhrubaşkanı Emmanuel Macron, ABD İstihbarat Servisi’nin (CIA) alt kademeli bir istihbarat unsuru tarafından yönetiliyor" dedi.

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Haber Merkezi İHA
İran istihbaratından Macron iddiası: CIA’nın bir istihbarat unsuru tarafından yönetiliyor
CIA’nın bir istihbarat unsuru tarafından yönetiliyor

Batılı yetkililerin İran karşıtı yaklaşımlarına İran İstihbarat Bakanı Seyyid İsmail Hatip’ten tepki geldi.


Hatip, İran’ın resmi haber ajansı İRNA’ya yaptığı açıklamada, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ABD İstihbarat Servisi (CIA) tarafından yönlendirildiğini söyleyerek, "Avrupalı ülkelerdeki bazı liderler ülkelerinin ABD’ye karşı bağımsızlığı konusunda hassasiyet gösterir ve Avrupa’nın ABD’den bağımsızlığı konusunda teori üretirdi. Bu durumu şu an Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile kıyaslayalım. Artık ABD Başkanı’nın gelip ona ne yapması gerektiğini söylemesine bile gerek yok, aksine CIA’nın alt kademeli bilgi kaynağının ona gidip ne söylemesi gerektiğini ve nasıl bir tutum sergilemesi gerektiğini dikte etmesi yeterli oluyor. Bunlar artık Avrupa’nın önemli ülkelerinin bağımsız ve iktidar sahibi liderleri değildir" ifadelerini kullandı.
Hatip, Macron’un İran’a yönelik tutumunun başka sebepleri de olduğuna değinerek, "Macron’un son zamanlarda ülkemize karşı tutumlarının başka bir nedeni de var. O da 2 Fransız istihbarat görevlisinin İstihbarat Bakanlığımız tarafından tespit edilip tutuklanmasıdır. Biz geçtiğimiz günlerde söz konusu ajanların görevlerinin sadece bazı bölümlerini ifşa ettik. En önemli ve en etkili konuyu henüz açıklamış değiliz. Her halükarda Macron o kadar olgunlaşmamış ki kolaylıkla onu kandırabiliyorlar" dedi.

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