İran ve Hizbullah'tan ilk ortak saldırı

Hizbullah, ABD-İsrail ittifakının İran’a yönelik saldırılara başlamasının ardından savaşa dahil olduğunu en net şekilde çarşamba gecesi gösterdi. Örgüt, İsrail tarafına 100’den fazla füze ateşlerken İran da füze saldırılarına katıldı. Hizbullah’ın bu saldırısı İran ile ortaklaşa olarak İsrail’e düzenlediği ilk saldırı olarak kayıtlara geçti. Örgütün kalesi olarak bilinen başkent Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine İsrail uçakları tarafından düzenlenen şiddetli bombardımanlarda 17 kişi öldü. Dün sabah saatlerinde de Beyrut’un sahil kesimindeki El-Ramle el-Beyda bölgesini hedef alan bombardımanda 8 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi. İsrail Ordusunun Lübnan'a dün düzenlediği saldırılarda en az 35 kişi hayatını kaybetti. Beyrut'u hedef alan saldırılarda ayrıca Lübnan Üniversitesi'nde bir dekan ile bir öğretim üyesi yaşamını yitirdi.

HAYFA’YA FÜZE YAĞDI

Dünkü saldırılarda İsrail’in kuzeyindeki Hayfa ve çevresi yoğun olarak füzelere hedef olurken kentin kuzeydoğusundaki Misgav üssü ile Yodfat askeri sanayi şirketinin onlarca füzeyle hedef alındığı açıklandı. Örgütten yapılan açıklamada, İsrail'in Kiryat Şimona ve Nahariya yerleşimlerinin roket atışlarıyla hedef alındığı belirtildi. Taberiye Gölü'nün kuzeyindeki Amiyad üssü ile gölün batısındaki Şimşon üssünün de roket atışlarıyla hedef alındığına işaret edilen açıklamada, ortak saldırıya "Çiğnenmiş ekin" ismi verildiği kaydedildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) da İsrail’deki 50 hedefe onlarca balistik füzeyle saldırı düzenlendiği aktarıldı.

BELEDİYE BAŞKANI YALVARDI

Hizbullah ve İran'ın füze saldırıları genel olarak İsrail'in kuzeyindeki Hayfa ve çevresini hedef alırken bu bölgelerde hayat işgalci Yahudi yerleşimciler açısından da yaşanmaz bir hal aldı. Lübnan sınırına en yakın işgal altındaki beldelerden biri olan Kiryat Şimona beldesinde füzeler büyük bir yıkıma sebep oluyor. Kiryat Şimona Belediye Başkanı Avichai Stern, hükümete bölgedeki güvenlik durumunu iyileştirmesi için adeta yalvardı. Radyo programına katılan Stern, belde sakinlerinin büyük çoğunluğunun sığınaklara inmek zorunda kaldığına vurgu yaparak, "Burada kalanlar 11 gündür ortak barınaklarda ya da sığınaklarda kalıyor. Buna daha fazla dayanabileceğimizi sanmıyorum. Hükümet bir şekilde burada güvenliği sağlamalı" cümlelerini kullandı.

İSRAİL’DEN KAPSAMLI SAVAŞ İLANI

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalarda karadan işgal için ilerledi. Yedioth Ahronoth gazetesinin saha kaynaklarından derlediği bilgilere göre, işgalci İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, Kasım 2025'te Hizbullah ile ilan edilen ateşkese rağmen Lüban'ın güneyinde konuşlandıkları askeri noktaların sayısını da son zamanda artırdı. İşgal ordusu, ateşkes sonrası 5 noktada bulunurken son bir haftada bu askeri noktaların sayısını 18'e çıkardı. Hizbullah ise dün akşam yaptığı açıklamalara Lübnan'ın güneyindeki Hazzan Tepesi ve Hamamis Tepesi gibi bölgelerde konuşlanan İsrail askerlerini hedef aldığını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İran'dan atılan füzeler nedeniyle sirenler çalarken yaptığı basın açıklamasında Beyrut yönetimini tehdit etti. Netanhyahu, "Lübnan hükümetine ateşle oynadıklarını söyledik. Eğer Hizbullah’ı silahsızlandırılmazlar ve faaliyet göstermesine izin verirlerse, biz harekete geçeceğiz" dedi. İsrail’de yayın yapan Kanal 12 ise İsrail’in bazı Arap ülkeleri aracılığıyla Lübnan hükümetine tehdit mesajları gönderdiğini öne sürdü. İran cephesinde ise saldırıların hemen ardından İsrail uçaklarının Tahran’ın doğusundaki bölgelere saldırılar düzenlediği aktarıldı. Mehr Haber Ajansı, İsrail uçaklarının Tebriz’e düzenlediği bombardımanlarda iki çocuğun öldüğünü kaydetti.

KARA SALDIRISINDAN VAZGEÇ ÇAĞRISI

Öte yandan, Lübnan hükümeti İsrail’den herhangi bir tehdit mesajı almadığını ilan ederken ülkenin tamamında devlet otoritesini kurmakta kararlı olduğunu bildirdi. Hükümet, İsrail ordusunun muhtemel kapsamlı saldırısını durdurmak için diplomatik girişimlere de başladı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bölgesel gelişmeleri görüştü. Macron ise, İsrail’den Lübnan’a yönelik kara saldırısından vazgeçmesini talep etti. Hizbullah’ın İsrail’e saldırarak hata yaptığını belirten Macron, örgütten Lübnan’ı tehlikeye atacak adımlardan uzak durmasını istedi. Macron ayrıca, Şara’nın da Lübnan hükümetinin tüm ülkede otorite kurma çabalarını desteklediğini kaydetti.

Irak’ta da hareketlilik

Hizbullah ve İran’ın, İsrail’e yönelik başlattığı ortak saldırıya eş zamanlı olarak Irak’ta bulunan İran destekli milis gruplarda da hareketlilik görüldü. Irak İslami Direniş Hareketi, Irak genelinde ABD’ye ait askeri üslere yönelik 13 insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini açıkladı. Örgütten yapılan açıklamada, saldırılara ilişkin detay verilmedi. Iraklı güvenlik kaynakları ise El-Cezire’ye yaptıkları açıklamada, çarşamba gecesi Kerkük ve ülkenin batısındaki Kaim’de, Haşd-i Şabi’ye ait 3 karargaha bombardıman düzenlendiğini bildirdi. Kaynaklar, söz konusu bombardımanlarda en az 35 kişinin öldüğünü aktardı.











