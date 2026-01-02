İran’da ekonomik kriz protestoya protesto kaosa dönüştü: Hamaney posterlerini ateşe verdiler

İran’daki kriz sürüyor… 28 Aralık’tan bu yana sokaklara çıkan halk, riyalin sert değer kaybına tepki gösteriyor. Başkent Tahran’da geniş çaplı protestolar yaşanırken, ekonomik krizin derinleşmesi ve Merkez Bankası Başkanı Muhammed Reza Farzin’in istifa ettiği iddiaları, ülkedeki belirsizliği artırıyor.





İş yerleri kepenk indirdi





Başkentte yüzlerce iş yeri kepenk kapattı.





Kent merkezinde toplanan göstericiler, riyaldeki hızlı değer kaybına tepki gösterirken bazı gruplar, hükümet ve rejim karşıtı sloganlar attı.





Protestocular, fiyat istikrarının sağlanması ve alım gücünü eriten kur krizine karşı acil önlemler alınması çağrısında bulundu.





Can kayıpları var





Fars Haber Ajansı, Loristan eyaletinin Azna kentinde bir polis karakoluna düzenlenen saldırıda üç kişinin öldüğünü ve 17 kişinin yaralandığını bildirdi. Ayrıca 30 gözaltına alındığı ve soruşturma başlatıldığı da duyuruldu.





Lordegan, Chaharmahal ve Bahtiyari eyaletlerinde de çatışmalar çıktı, kamu binaları ve bankalar hasar gördü.

Yetkililer, sükunetin sağlandığını ve protesto liderlerinin gözaltına alındığını açıkladı.





Pezeşkiyan'dan diyalog çağrısı





Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran’da döviz kurundaki sert yükselişe karşı sokağa çıkan protestocularla diyalog kurulması talimatı verdiğini açıkladı.









Ekonomik sorunların halk için temel bir kaygı haline geldiğini vurgulayan Pezeşkiyan, İçişleri Bakanı’na protestocuların temsilcileriyle görüşülmesi yönünde talimat verdiğini söyledi.





Pezeşkiyan, hükümetin halkın dile getirdiği talepleri dinleyeceğini ve sorunların çözümü için gerekli adımların atılacağını belirterek, bankacılık sisteminin düzeltilmesi ve vatandaşların satın alma gücünün korunmasının öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.





İran'da rejim karşıtı protestocular; Kasım Süleymani'nin heykelini ve Hamaney'in posterini ateşe verdi.





Riyalde büyük kayıp





İran riyali, resmi olmayan piyasalarda tarihi dip seviyelere geriledi.





Piyasa verilerine göre riyal, ABD doları karşısında yaklaşık 1 milyon 400 bin, euro karşısında ise 1 milyon 700 bin seviyelerinde işlem görüyor.





Uzmanlar, bu sert düşüşün enflasyonu hızlandırdığını ve temel tüketim maddelerinin fiyatlarını günlük bazda yukarı çektiğini belirtiyor.





Fiyatlardaki ani dalgalanmalar nedeniyle bazı esnafın satışları geçici olarak durdurduğu, belirsizlik ortamında fiyat belirlemenin zorlaştığı ifade ediliyor.





Özellikle gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde artışların kontrol edilemez hale geldiği dile getiriliyor.







