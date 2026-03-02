Yeni Şafak
İran'da Hamaney'in yerine gelen Ayetullah Arafi ilk kez konuştu: ABD ve İsrail hesap hatası yaptı

İran'da Hamaney'in yerine gelen Ayetullah Arafi ilk kez konuştu: ABD ve İsrail hesap hatası yaptı

18:432/03/2026, Pazartesi
AA
Arafi, Uzmanlar Meclisinin yeni lider seçmek için hızla harekete geçeceğini belirtti.
Arafi, Uzmanlar Meclisinin yeni lider seçmek için hızla harekete geçeceğini belirtti.

İran’da yeni lider seçilene kadar göreve getirilen Geçici Liderlik Konseyi üyesi Ayetullah Ali Rıza Arafi, ilk açıklamasında ABD ve İsrail’in saldırılarla “hesap hatası” yaptığını söyledi. Uzmanlar Meclisi’nin yeni lideri belirlemek için hızla harekete geçeceğini vurgulayan Arafi, o zamana kadar Konseyin düzenli toplantılarla ülke yönetimindeki sorumlulukları sürdüreceğini ifade etti. İran silahlı kuvvetleri ve devlet kurumlarının milletin hizmetinde olduğunu belirten Arafi, birlik ve kararlılık mesajı verdi.

İran'da yeni lider seçilene kadar göreve getirilen Geçici Liderlik Konseyi'nin din adamı üyesi Ayetullah Ali Rıza Arafi, Konseyin, Uzmanlar Meclisi tarafından yeni lider atanana kadar düzenli toplantılar ve gerekli hassasiyetle ilgili işleri yürüteceğini söyledi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre Ayetullah Arafi, Geçici Konsey üyeliğine getirilmesinin ardından yaptığı açıklamada, ABD-İsrail'in saldırılar başlatarak "hesap hatası" yaptığını ifade etti.

"Tüm kuvvetlerim sizin hizmetinizde"

Uzmanlar Meclisinin yeni lider seçmek için hızla harekete geçeceğini belirten Arafi, "O zamana kadar Konsey, düzenli toplantılarla işleri yürütecektir." ifadelerini kullandı.

Arafi, "Aziz silahlı kuvvetlerimize ve büyük İran milletine ülkenin tüm kuvvetlerinin sizin hizmetinizde olduğunu garanti ederim." dedi.



