İsrail Aksa'da oldu bitti peşinde

Ürdün’ün BM Temsilcisi, İsrail’in kutsal mabed ve Kudüs’e ilişkin planları konusunda uyarıda bulundu.

İşgalci İsrail’in Mecsid-i Aksa ve Kudüs’ün statüsünü oldu bittiye getirerek değişikliğe gitmek istediği belirtildi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Filistin meselesine yönelik kararların alındığı oturumda konuşan Ürdün’ün BM Temsilcisi, İsrail’in kutsal mabed ve Kudüs’e ilişkin planları konusunda uyarıda bulundu.

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Ürdün temsilcisi, İsrail’in Aksa ve Kudüs’te oldu bitti şartları oluşturmaya yönelik çabalarda bulunduğunu belirterek, ülkesinin bu girişimlere izin vermeyeceğini belirtti. Temsilci, Ürdün’ün “yeni oldubittilere veya Mescid-i Aksa ile Kutsal şehrin tarihi ve yasal statüsünün değiştirilme girişimleriyle mücadele edeceğini” kaydetti.

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İsrail’in son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkeleri kullanarak Mescid-i Aksa üzerindeki kontrolünü genişletmeye yönelik çabalarda olduğu biliniyor.