İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da çok sayıda kente baskın düzenledi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Cenin, Kalkiliya, Ramallah, Beytullahim ve El Halil kentlerine baskın düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.