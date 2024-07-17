|
Dünya

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da çok sayıda kente baskın düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda, en az 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

10:28 - 17/07/2024 الأربعاء
AA
İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)
İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Cenin, Kalkiliya, Ramallah, Beytullahim ve El Halil kentlerine baskın düzenledi.

Cenin kentinde baskına tepki gösteren Filistinlilerle İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.

Filistin Esirler Cemiyeti Cenin Ofisi Müdürü Muntasır Semur, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin 3 Filistinliyi gözaltına aldığını belirtti.

Kalkiliya kentinde de askerler Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyerek eşyalara zarar verdi.

Bir evin içine girerek rastgele ateş açan askerler, evdeki eşyaları kullanılamaz hale getirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

#İsrail
#Batı Şeria
#Filistin
1 ساعة قبل
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
24,73’LÜK ZAM HESAPLARDA: SGK 4A, 4B, 4C Temmuz 2024 maaş takvimi açıklandı!