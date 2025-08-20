Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İşgalciler 'ilk aşama' deyip duyurdu: İsrail Gazze ve çevresini kontrol altına aldı

İşgalciler 'ilk aşama' deyip duyurdu: İsrail Gazze ve çevresini kontrol altına aldı

19:4820/08/2025, Çarşamba
G: 20/08/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, işgalci ordunun Gazze şehrinin çevresini kuşattığını açıkladı. "Hamas ile çatışmanın ardından ilk aşamaya geçildi" diyen Defrin, "Gazze'nin etrafı kontrol altına alındı" diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#İsrail
#Gazze
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS TERCİH SONUÇLARI 2025: ÖSYM Üniversite YKS tercih sonuçları son dakika açıklaması ne zaman gelecek? YKS sonuç ekranı