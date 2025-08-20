İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, işgalci ordunun Gazze şehrinin çevresini kuşattığını açıkladı. "Hamas ile çatışmanın ardından ilk aşamaya geçildi" diyen Defrin, "Gazze'nin etrafı kontrol altına alındı" diye konuştu.
Ayrıntılar geliyor...
#İsrail
#Gazze
#Filistin