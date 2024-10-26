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İsrail İran'a saldırı başlattı: Tahran'da art arda patlamalar

İsrail İran'a saldırı başlattı: Tahran'da art arda patlamalar

Hüseyin Berk
02:2126/10/2024, Cumartesi
G: 26/10/2024, Cumartesi
AA
Yeni Şafak
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İran'da yaşanan patlamalardan ilk görüntüler.
İran'da yaşanan patlamalardan ilk görüntüler.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, başkent Tahran'da bazı patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Yerel kaynaklar, Suriye'nin başkenti Şam'ın da vurulduğunu aktarıyor. İsrail Ordu Sözcüsü Hagari, "Şu an siyasi yönetimin aldığı karar doğrultusunda İran’daki askeri hedefleri hassas bir şekilde vuruyoruz" dedi. ABD basını, İsrail'in İran'a misilleme saldırısını başlattığını ve Beyaz Saray'a bilgi verildiğini yazdı. İran basını ise Tahran'a herhangi bir saldırı olmadığını belirtip şehirde durumun normal olduğunu aktarıyor.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının haberinde, "Bir kaç dakika önce Tahran'da patlama sesleri duyuldu." ifadelerine yer verildi.

Tahran'da patlamalar: Kaynağı belli değil

İran devlet televizyonu da başkent Tahran'daki patlama haberlerini doğruladı.

Haberde, "patlamanın kaynağının henüz belli olmadığı" aktarıldı.

İsrail: Siyasi karar doğrultusunda İran'daki askeri hedefler vuruluyor

İşgalci İsrail'in Ordu Sözcüsü Hagari,
"Şu an siyasi yönetimin aldığı karar doğrultusunda İran’daki askeri hedefleri hassas bir şekilde vuruyoruz"
dedi.

Netanyahu karargahta takip ediyor

İsrail Başbakanlığı, İsrail ordusu karargahından bir fotoğraf yayınladı. Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant, saldırıları karargahtan takip ediyor.

İran basını: Saldırı yok

İran basını ise Tahran'a herhangi bir saldırı olmadığını belirtip şehirden görüntüler geçiyor.
İran yarı resmi haber ajansı Tasnim, patlama seslerinin hava savunma sistemlerinden kaynaklandığını bildirerek İran'da durumun normal olduğunu aktardı.

"İsrail'in misillemesi başladı"

Axios'ta yer alan habere göre; İsrail'in İran'a misilleme saldırısı başladı.

Gazeteci Bedrettin Bölükbaşı'nın aktardığına göre; ABD’li ve İsrailli yetkililer, İran’ın bu saldırılarından ardından İsrail’e askeri karşılık vermesini bekliyor, ancak İran misillemesinin sınırlı olmasını umuyor.

New York Times: Devrim Muhafızları karargahları vuruldu

ABD merkezli New York Times gazetesi, Tahran’ın batısında yer alan İran Devrim Muhafızları karargahının bulunduğu noktada patlamalar yaşandığını aktardı.

FOX News: ABD'ye haber verildi

FOX News, İsrail'in İran’a yönelik 'caydırıcı' saldırıyı başlatmadan kısa bir süre önce Beyaz Saray’a haber verdiğini yazdı.

İran ile İsrail arasındaki kriz büyüyor

İran, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastları sonrası, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, ABD'nin Tel Aviv'den İran'a yapacağı saldırıyı "yumuşatmasını" istediği iddia edilmişti.



#İran
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#Patlama

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