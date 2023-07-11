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Dünya

İsrail'de tartışmalı yargı reformu protestoların fitilini yeniden ateşledi

İsrail'de tartışmalı yargı düzenlemesinin birinci oylaması mecliste yapıldı. Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran düzenleme ilk oylamadan geçti. Gelişmeyle İsrail'de tansiyon bir kez daha yükseldi. Ülkenin farklı noktalarında yüzlerce kişi hükümetin yargı düzenlemesini protesto etti.

10:11 . 11/07/2023 Salı
AA
İsrail

İsrail

İsrail'de Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümeti tartışmalı yargı düzenlemesi için düğmeye bastı.


Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetiminin kısıtlanması ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeren
'Yargı reformu'
meclise getirildi.

Düzenleme, meclisteki ilk oylamada 56'ya karşı 64 oyla kabul edildi.


Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için mecliste iki oylamadan daha geçmesi gerekiyor.



Protestolar yeniden başladı


Gelişme ülkede protestoların fitilini bir kez daha ateşledi.


Bir grup gösterici Meclis Genel Kurul Salonu'na girmeye çalıştı, güvenlik güçleri müdahale etti.


Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, muhalif milletvekillerini, göstericileri Meclis binasına almakla suçladı.


Ülkenin farklı noktalarında yüzlerce kişi hükümetin yargı düzenlemesini protesto etti.


Ülke genelinde sivil itaatsizlik eylemlerinin düzenlenmesi çağrısı yapıldı.


Yargı düzenlemesine karşı bugün ülke genelinde kitlesel protesto gösterilerinin gerçekleştirilmesi bekleniyor.




#İsrail
#Yargı Reformu
#Itamar Ben-Gvir
22 dakika önce
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