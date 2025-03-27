İtalya ABD ile gümrük tarifeleri meselesinin diplomasiyle çözülmesinden yana

"Çünkü rehinelerin serbest bırakılması, insani yardım teslimatlarının tam olarak yeniden başlaması ve umut edilen kalıcı düşmanlıkların sona ermesi yönündeki hassas ilerlemeyi tehlikeye atma riski taşımaktadır. Önceliğimiz ateşkesin yeniden sağlanmasıdır, bu aynı zamanda tüm bölgede tehlikeli tırmanışları önlemek için de önemli bir adımdır