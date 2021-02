James Jeffrey'in başdanışmanı ezber bozdu: PKK bir terör örgütüdür

Irak’ın kuzeyinde yer alan Gara’da terör örgütü PKK, rehin tuttuğu 12 Türk ve bir Irak vatandaşını katletti. Bu gelişme üzerine terör örgütünü kınayan ABD eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin Başdanışmanı Albay Rich Outzen, sosyal medyada hedef tahtasına oturtuldu.

"PKK, Kürtleri temsil etmiyor"

PKK destekçilerine kendisine yönelik söylemlerine sert çıkan Outzen, “Bazıları neden PKK’yı kınadığımı merak ediyor. Bu durumun birçok sebebi var. Bu zamana kadar birçok Kürt ile tanıştım ve onların misafirperverliğini gördüm. PKK onları temsil etmiyor” ifadelerini kullandı.

Kürtlerin daha iyisini hak ettiğini ifade eden Outzen, “PKK’nın ideolojisi kötü ve felaket. Kürt halkı mücadele istiyorsa demokratik yollarla yapmalı” dedi.

"PKK bir terör örgütüdür"

PKK’yı çağ dışı ve terör örgütü olarak nitelendiren başdanışman, “Kürtler, Suriye ve Türkiye'deki bombalı araç saldırılarında, öğretmen sivilleri katletmekte uzmanlaşmış bir gruptan daha iyisini hak ediyor.” ifadelerine yer verdi.

"Nefret ve cahillikle dolusunuz"

PKK yanlılarına sert sözlerle yüklenen Outzen, “PKK’lı Twitter trolleri, yapabiliyorsanız nefret ve cahillikle dolu eleştiriler dışında bu gerçekleri çürütün.” dedi.