Dünya James Jeffreyin başdanışmanı ezber bozdu PKK bir terör örgütüdür
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James Jeffrey'in başdanışmanı Rich Outzen: PKK bir terör örgütüdür | Rich Outzen kimdir? PKK için ne dedi?

James Jeffrey'in başdanışmanı ezber bozdu: PKK bir terör örgütüdür

ABD’nin eski Suriye Özel Temsicisi James Jeffrey’in Başdanışmanı Rich Outzen, terör örgütü PKK’nın Türk vatandaşlarını katletmesinin ardından kınama mesajı yayınladı. Bu mesajın ardından terör örgütü mensupları tarafından hedef haline getirilen Outzen, “PKK, Kürtleri temsil etmiyor. Terör yanlıları yapabiliyorsanız nefret ve cahillik dolu eleştiriler dışında bu gerçekleri çürütün” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
James Jeffrey'in başdanışmanı Rich Outzen.
James Jeffrey'in başdanışmanı Rich Outzen.

Irak’ın kuzeyinde yer alan Gara’da terör örgütü PKK, rehin tuttuğu 12 Türk ve bir Irak vatandaşını katletti. Bu gelişme üzerine terör örgütünü kınayan ABD eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin Başdanışmanı Albay Rich Outzen, sosyal medyada hedef tahtasına oturtuldu.

"PKK, Kürtleri temsil etmiyor"

PKK destekçilerine kendisine yönelik söylemlerine sert çıkan Outzen, “Bazıları neden PKK’yı kınadığımı merak ediyor. Bu durumun birçok sebebi var. Bu zamana kadar birçok Kürt ile tanıştım ve onların misafirperverliğini gördüm. PKK onları temsil etmiyor” ifadelerini kullandı.

Kürtlerin daha iyisini hak ettiğini ifade eden Outzen, “PKK’nın ideolojisi kötü ve felaket. Kürt halkı mücadele istiyorsa demokratik yollarla yapmalı” dedi.

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ABD'li komutandan "PKK ile kol kolayız" mesajı

"PKK bir terör örgütüdür"

PKK’yı çağ dışı ve terör örgütü olarak nitelendiren başdanışman, “Kürtler, Suriye ve Türkiye'deki bombalı araç saldırılarında, öğretmen sivilleri katletmekte uzmanlaşmış bir gruptan daha iyisini hak ediyor.” ifadelerine yer verdi.

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"Nefret ve cahillikle dolusunuz"

PKK yanlılarına sert sözlerle yüklenen Outzen, “PKK’lı Twitter trolleri, yapabiliyorsanız nefret ve cahillikle dolu eleştiriler dışında bu gerçekleri çürütün.” dedi.

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Türkiye'nin Irak'ın Kuzey'inde gerçekleştirdiği operasyonlarla ağır darbe alan terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Mustafa Karasu, yeni açıklama yayımladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun örgütü muhatap almadığını belirten Karasu, 'PKK'yla görüşür mü hiç? Bizi muhatap alır mı? Önceki hükümetler bunu sorun etmiyordu milletvekili gönderip görüşüyorlardı. Burada muhalefet de fırsatı değerlendiremedi. Hükümeti yıkabilirlerdi' ifadelerini kullandı.
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