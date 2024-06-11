Japonya'da iflas eden firma sayısı artıyor

Bilindiği gibi, İslam dünyası 19. yüzyıla kadar dünyanın bir ucundan diğer ucuna birbiriyle konuşabiliyordu. Özellikle Orta Çağ’da, İspanya’dan yola çıkan İbni Arabi Anadolu’ya, Şam’a, Kâbe’ye gidip, hatta isteseydi yürüyerek herhangi bir engele takılmadan Hindistan’a kadar seyahat edebilirdi. Bu kadar geniş bir kara parçasını bünyesinde bulunduran Osmanlı İmparatorluğu, aynı zamanda yüksek kültür üreten, medeniyet kuran bir değere sahipti. Özellikle 14. ve 15. yüzyıllarda dünya, Türk yüzyılı olarak