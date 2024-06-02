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Dünya

Karar alındı: İsraillilerin ülkeye girişini yasakladılar

Maldivler hükümeti, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları nedeniyle İsraillilere yönelik önemli bir karara imza attı. İsraillilerin ülkeye girişi yasaklandı.

20:44 - 2/06/2024 Pazar
Güncelleme: 20:54 - 2/06/2024 Pazar
IHA
Maldivler İsraillilerin ülkeye girişini yasaklayacak.
Maldivler İsraillilerin ülkeye girişini yasaklayacak.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 240 gündür devam ederken, Maldivler hükümeti İsraillilerin ülkeye girişini yasaklama kararı aldı.

Başkanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun İsrail pasaportuna sahip olanların ülkeye girişini engellemek için yasaları değiştirmeye ve süreci denetlemek için bir alt komite kurmaya karar verdiği aktarıldı.

Geçen yıl yaklaşık 11 bin İsrailli Maldivler'i ziyaret ederken, bu sayı ülkeye toplam giren turist sayısının yüzde 0.6'sını oluşturdu. İsrail'in nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Maldivler ile diplomatik bağları bulunmuyor.




#Maldivler
#İsrail
#Yasak
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