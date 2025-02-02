Kartellere saldırı hazırlığı: Meksika'ya askeri müdahale sinyali

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Meksika’ya askeri müdahale seçeneğinin gündemlerinde olduğunu duyurdu. Trump’ın terör örgütü ilan ettiği Meksikalı uyuşturucu kartelleri ile mücadele edeceklerini belirten Hegseth, gereken neyse yapılacağını ifade etti. ABD’nin terörle mücadele kılıfında Meksika’ya girerek göçe karşı bir tampon bölge oluşturacağı değerlendiriliyor.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Meksika’daki uyuşturucu kartellerinin kendileri için ulusal tehdit olduğunu ve askeri operasyon dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu açıkladı. Başkan Donald Trump’a verdiği destek sonrası Savunma Bakanlığı’na atanan eski televizyon sunucusu, önceki akşam "Fox&Friends" adlı televizyon programına demeç verdi. Trump’ın seçimdeki en dikkat çekici vaatlerinden biri olan “göçe karşı savaşta” Meksika sınırına 10 bin asker göndereceği açıklanmış, ayrıca yeni Başkan, Meksika’daki uyuşturucu kartellerini terör örgütü ilan edeceğini duyurmuştu. Söz konusu gelişmeleri değerlendiren Hegseth, tüm seçeneklerin masada olduğunu bildirdi. Hegseth’in açıklamaları, “ABD terörle mücadele kisvesinde Meksika’ya saldıracak ve göçe karşı tampon bölge oluşturacak” değerlendirmelerini gündeme getirdi.
GEREKENİ YAPACAĞIZ
Meksika’ya ilişkin politikalarında nihai kararın Trump’ta olduğunu ifade eden Bakan, "Sınırımızda Amerikalılara özel olarak hedef olan yabancı terör örgütleriyle karşı karşıyaysak, gerekeni yapacağız. Ve bunu güçlü bir şekilde yapacağız” dedi. Hegseth, topraklarını savunacaklarını ifade etti. “Uyuşturucu kartelleri için tüm seçenekler masada” diyen Hegseth, “Uzun zamandır başkalarının sınırlarını güvence altına alıyorduk, sonunda kendi sınırlarımızı güvence altına alıyoruz” ifadelerini kullandı.
TRUMP VE HOMAN’DAN BENZER AÇIKLAMALAR
Geçtiğimiz hafta Meksika’daki uyuşturucu kartellerini terör örgütü ilan edeceklerini duyuran Trump, sınırları güvence altına alacaklarını açıklamış ve ulusal acil durum ilan etmişti. Trump’ın sınır çarı Tom Homan, Meksika’ya askeri müdahale seçeneğinin masada olduğunu duyurmuştu. Başkanın terörle mücadele için tüm seçenekleri değerlendirdiğini ifade eden Homan, “Onları (kartelleri) ortadan kaldırmak için tüm gücümüzü kullanmaya hazırız” demişti. Trump ise Meksika'ya, kartellere karşı özel operasyon birlikleri gönderip göndermeyeceği sorulduğunda, "Bu olabilir, daha garip şeyler de oldu" demişti.
TAMPON BÖLGE OLUŞTURACAK
Trump, seçilmeden önce Meksika’dan gelen göçü durduracağını ve sınırları güvence altına alacağını vadetmişti. Bu kapsamda ABD’nin terörle mücadele kılıfında Meksika topraklarına gireceği ve burada bir tampon bölge oluşturacağı düşünülüyor.
Panama Kanalı’nı geri alacağız
- ABD Başkanı Donald Trump, Panama'nın, Panama Kanalı ile ilgili ABD'yle arasındaki anlaşmayı ihlal ettiğini kaydederek, kanalı geri alacaklarını belirtti. Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, "Biz kanalı Çin'e vermedik, Panama'ya verdik. Panama şimdi tüm Çince tabelaları söküyor. Bunun için çok çalışıyorlar ama tabelaların yaklaşık yüzde 70'i halen Çince. Bizim anlaşmamız böyle değildi. Bu yüzden geri alacağız. Zaten birçok şey yapmayı teklif ettiler, ancak geri almamızın uygun olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ilk yurt dışı ziyaretini bu sebeple Panama'ya yapacağını hatırlatan Trump, Rubio'nun bu ülkedeki yetkililerle bu konuları detaylı şekilde ele alacağını kaydetti. Rubio önceki gün Trump'ın Grönland ve Panama kanalının kontrolünü ciddi şekilde istediğini ifade etmişti.