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Dünya

Katil sürüsü Batı Şeria'nın Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'ndan çekildi

Katil İsrail ordusu, iki gün süren askeri saldırılarının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'ndan çekildi. Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, soykırımcı İsrail ordusunun Cenin'e 21 Mayıs'ta başlattığı saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 11'e yükseldiği duyurulmuştu.

10:04 - 23/05/2024 Perşembe
AA
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'ndan çekildi
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'ndan çekildi

İsrail ordusu, iki gün süren askeri saldırılarının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'ndan çekildi.

Görgü tanıkları yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun 21 Mayıs sabahı başlattığı askeri saldırılarının ardından bu sabah Cenin kenti ve kampından tamamen çekildiğini söyledi.

Görgü tanıkları, yüzlerce Filistinlinin, İsrail ordusunun çekilmesinden sonra Cenin Mülteci Kampı'ndaki evlerine ve mülklerine dönmeye başladığını ifade etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Cenin'e 21 Mayıs'ta başlattığı saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 11'e yükseldiği duyurulmuştu.




#İsrail
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#Cenin
#saldırı
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