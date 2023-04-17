|
Reklam
Reklam
Dünya

Kazakistan’da doğal gaz patlaması: 4 kişi hayatını kaybetti

Kazakistan’ın batısındaki Janaözen kentinde iki katlı apartmanda meydana gelen doğal gaz patlamasında 1’i çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

11:32 . 17/04/2023 Pazartesi
AA
Kazakistan'da doğal gaz patlaması

Kazakistan'da doğal gaz patlaması

Kazakistan’ın batısındaki Janaözen kentinde iki katlı apartmanda meydana gelen doğal gaz patlamasında 1’i çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.


Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 05.00 civarında Mangistau eyaletine bağlı Janaözen kentindeki iki katlı apartmanda doğal gaz patladı.


Patlamanın ardından bir kısmı çöken apartmanın enkazında 1’i çocuk 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdan 4 kişi sağ çıkarıldı. Patlamada, 11 kişi de yaralandı.

Olay yerine arama kurtarma görevlileri, asker, polis ve sağlık personelleri dahil 300’den fazla görevli sevk edildi.


Eyalet Valisi Nurlan Nogayev, olayla ilgili özel komisyon oluşturulduğunu ve ceza davası açıldığını aktardı.


Kazakistan Ulusal Petrol Şirketi KazMunayGaz ise olayda evlerini kaybeden ailelere yeni daire alacaklarını ve gerekli yardımı sağlayacaklarını açıkladı.






#Kazakistan
#Patlama
#Janaözen
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.