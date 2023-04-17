Kazakistan’da doğal gaz patlaması: 4 kişi hayatını kaybetti

Kazakistan’ın batısındaki Janaözen kentinde iki katlı apartmanda meydana gelen doğal gaz patlamasında 1’i çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 05.00 civarında Mangistau eyaletine bağlı Janaözen kentindeki iki katlı apartmanda doğal gaz patladı.