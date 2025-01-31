Kıyamet saati 89 saniyeye düştü: Felakete en yakın nokta

Kıyamet Saati, küresel tehditlerin boyutunu sembolik olarak göstermek amacıyla Manhattan Projesi’nden bilim adamları tarafından oluşturulmuştu.





Başlangıçta gece yarısına 7 dakika kala ayarlanan saat, 1949'da nükleer savaş riskinin artmasıyla 3 dakikaya düşürülmüş, 1991’de Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle 17 dakikaya kadar gerilemişti.





Ancak son yıllarda artan küresel krizler nedeniyle saat tekrar ileri alındı.





2024 yılı dönüm noktası oldu

Atom Bilimcileri Bülteni, geçen yılın küresel krizlerin derinleştiği bir dönem olduğuna dikkat çekerek, 2024'te yaşanan gelişmelerin saatin yeniden ileri alınmasında etkili olduğunu belirtti. 2024, küresel sıcaklıkların sanayi öncesi döneme kıyasla ilk kez 1,5°C’yi aştığı ve en sıcak yıl olarak kayıtlara geçtiği bir yıl oldu.





Bunun yanı sıra Ukrayna’daki savaş üçüncü yılına girerken, Orta Doğu’da çatışmalar tırmandı ve nükleer silaha sahip ülkeler arsenallerini genişletmeye devam etti.





Öte yandan, dünya genelinde yayılmaya başlayan yüksek derecede bulaşıcı kuş gribi virüsü (HPAI), tarım hayvanlarına, süt ürünlerine ve insanlara bulaşarak yeni bir küresel salgın riskini gündeme getirdi.





Yanlış bilgi ve yapay zeka tehditleri artırıyor

Bilim adamları, bu tehditlerin yanı sıra yanlış bilginin yayılması ve yapay zekanın etkisinin de küresel riskleri büyüttüğünü vurguluyor. Yapay zeka destekli dezenformasyonun, bilimsel gerçekleri ve insan haklarını görmezden gelen liderleri cesaretlendirdiği belirtiliyor.





Raporun altını çizdiği en önemli noktalar arasında ABD, Çin ve Rusya'nın nükleer güçleriyle dünyayı yok etme kapasitesine sahip olduğu ve bu üç ülkenin tehditleri azaltma sorumluluğu taşıdığı yer alıyor.





Bilim adamlarından uyarı: Hala zaman var

Bazı uzmanlar, Kıyamet Saati’nin politik bir araç olduğunu ve sembolik olarak ayarlanan sürenin keyfi olduğunu savunsa da Atom Bilimcileri Bülteni, bu uyarının korku değil, aksiyon amacı taşıdığını belirtiyor.





Kolombiya’nın eski Devlet Başkanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi Juan Manuel Santos, panelin basın toplantısında “Doğru kararları almak ve Kıyamet Saati’nin ibresini geri çevirmek için hala zaman var. Kolombiya’da bir söz vardır: ‘Her saniye önemlidir.’ Öyleyse, her saniyeyi akıllıca kullanalım” ifadelerini kullandı.



