Kutuplarda dört yeni imparator penguen kolonisi keşfedildi: Yok oldukları sanılıyordu

BAS'tan yapılan açıklamaya göre, değişen buzul şartları nedeniyle kolonilerin yer değiştirdiği, bu kapsamda yeni üreme alanlarının uydularla takip edildiği belirtildi.
Bilinen kolonilerin 30 kilometreden fazla yer değiştirdiği kaydedilen açıklamada, uydularla yapılan gözlem sırasında daha önce keşfedilmemiş 4 yeni imparator penguen kolonisine rastlandığı ifade edildi.
Koloninin yeni yerinin eski yerinden 30 kilometre doğuda olduğu ve yavrularını Brunt bölgesinde dünyaya getirdikten sonra buraya geldiği de açıklamada yer aldı.
Yeni kolonilerin keşfiyle Güney Kutbu'ndaki imparator penguen koloni sayısı 66'ya yükseldi.
Açıklamada yeni keşiflere rağmen imparator penguen nüfusunun tehlike altında olduğu belirtilen açıklamada, gözlemci yeni kolonilerin 3'ünde nüfusun 1000 penguenin altında olduğuna işaret edildi.
İmparator penguenler, kıyılardaki buzullarda yaşarken üremek için çoğunlukla yaşamanın zor olduğu bölgeleri seçiyor. Bu nedenle üreme alanlarındaki koloniler uyduyla takip ediliyor.