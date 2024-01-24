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Dünya

Kutuplarda dört yeni imparator penguen kolonisi keşfedildi: Yok oldukları sanılıyordu

İngiliz Antarktika Araştırmaları Enstitüsü (BAS), Güney Kutbu'nda uydu aracılığıyla yaptığı gözlemler sonucunda 4 yeni imparator penguen kolonisi keşfetti. Yeni kolonilerden birinin daha önce yok olduğu tespit edilen Halley Körfezi kolonisinin yeniden toparlanmasıyla oluştuğu ve MacDonald Buz Dağlarında yaşadığı kaydedildi.

07:30 - 24/01/2024 Çarşamba
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

BAS'tan yapılan açıklamaya göre, değişen buzul şartları nedeniyle kolonilerin yer değiştirdiği, bu kapsamda yeni üreme alanlarının uydularla takip edildiği belirtildi.


Bilinen kolonilerin 30 kilometreden fazla yer değiştirdiği kaydedilen açıklamada, uydularla yapılan gözlem sırasında daha önce keşfedilmemiş 4 yeni imparator penguen kolonisine rastlandığı ifade edildi.


Açıklamada, keşfedilen yeni kolonilerden birinin daha önce yok olduğu tespit edilen Halley Körfezi kolonisinin yeniden toparlanmasıyla oluştuğu ve MacDonald Buz Dağlarında yaşadığı kaydedildi.

Koloninin yeni yerinin eski yerinden 30 kilometre doğuda olduğu ve yavrularını Brunt bölgesinde dünyaya getirdikten sonra buraya geldiği de açıklamada yer aldı.


Yeni kolonilerin keşfiyle Güney Kutbu'ndaki imparator penguen koloni sayısı 66'ya yükseldi.


Açıklamada yeni keşiflere rağmen imparator penguen nüfusunun tehlike altında olduğu belirtilen açıklamada, gözlemci yeni kolonilerin 3'ünde nüfusun 1000 penguenin altında olduğuna işaret edildi.


Açıklamaya göre, son 45 yılın en düşük 4 buzul seviyesi 2016 ila 2023 yılları arasında kaydedilirken, daha sağlam buzul zeminleri tercih eden imparator penguenler yaşam ve üreme alanlarını değiştirdi. Ancak tüm kıtaya yayılan buzul kaybı nedeniyle göç mesafeleri de uzadı.

İmparator penguenler, kıyılardaki buzullarda yaşarken üremek için çoğunlukla yaşamanın zor olduğu bölgeleri seçiyor. Bu nedenle üreme alanlarındaki koloniler uyduyla takip ediliyor.




#Antarktika
#Güney Kutbu
#imparator penguen
#İngiliz Antarktika Araştırmaları Enstitüsü (BAS)
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