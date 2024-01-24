Kutuplarda dört yeni imparator penguen kolonisi keşfedildi: Yok oldukları sanılıyordu

Açıklamaya göre, son 45 yılın en düşük 4 buzul seviyesi 2016 ila 2023 yılları arasında kaydedilirken, daha sağlam buzul zeminleri tercih eden imparator penguenler yaşam ve üreme alanlarını değiştirdi. Ancak tüm kıtaya yayılan buzul kaybı nedeniyle göç mesafeleri de uzadı.