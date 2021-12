Letonyalı bakan ABD'li kuruluşun Türk İHA'sı analizini paylaştı

Türkiye'deki temasları kapsamında Baykar’ı ziyaret eden ve Bayraktar TB2’yi inceleyen Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, "Umarım çok yakında Letonya'da görürüz" demişti. Bayraktar TB2'lere olan ilgilerini gizlemeyen Letonyalı bakan, sosyal medya hesabından Türk İHA'larının Rusya-Ukrayna krizinde belirleyici olacağına yönelik bir analizi paylaştı.

Turkey could tip the balance in the Ukraine-Russia standoff - Atlantic Council https://t.co/5RHrTrtNfj — Artis Pabriks (@Pabriks) December 19, 2021

ANALİZDE NE YAZIYOR?

ABD'li düşünce kuruluşu Atlantic Council’in internet sitesinde, Atlantic Council Türkiye Ofisi Direktör Yardımcısı Grady Wilson imzasıyla ve "Türkiye, Ukrayna-Rusya karşıtlığında dengeyi bozabilir" başlığıyla yayımlanan haberde şöyle deniyor:

"TÜRKİYE RUSYA'YI CAYDIRIYOR"

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı müttefikleri Rusya'yı tekrar Ukrayna'yı işgal etmekten caydırmak için uğraşırken, doğrudan askeri güç kullanımı masadan kalkmış görünüyor. Yine de son yıllarda bu taktiği kullanarak Kremlin'i barış için ikna eden bir NATO üyesi ülke var: Türkiye.

"YENİLİKÇİ DRONE TABANLI TAKTİK"

Ankara, Kiev'le savunma iş birliğini ikiye katlayarak ve Rusya'yı kızdıran düzinelerce Bayraktar TB2 insansız hava aracının (İHA) satışını sürdürmeye kendini yeniden adayarak çıtayı yükseltiyor. Türkiye'nin yenilikçi drone tabanlı taktiklerinin yıkıcı etkisine tanık olan Rusya'nın endişelenmek için pek çok nedeni var.

"TANKLARI ETKİSİZ KILDI"

Bilim adamı Francis Fukuyama'nın yakın zamanda gözlemlediği gibi, Ukrayna'nın Türk İHA'larını kullanması "tam bir oyun değiştirici" olabilirken, Royal United Services Institute düşünce kuruluşundaki analistler, Türkiye'nin kitlesel insansız hava aracı ve topçu saldırılarının muharebe tankını bile modası geçmiş hale getirebileceğine inanıyor.

