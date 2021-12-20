Dünya Letonyalı bakan ABDli kuruluşun Türk İHAsı analizini paylaştı
AVRUPA

Letonyalı bakan ABD'li kuruluşun Türk İHA'sı analizini paylaştı

ABD'li düşünce kuruluşu Atlantic Council, Türk SİHA’larının Rusya’yı Ukrayna’yı işgalden caydırabileceğine yönelik analiz yayımladı. Makaleyi, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks sosyal medya hesabından paylaştı. Letonyalı bakan Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette "Bayraktar TB2'yi umarım çok geçmeden Letonya'da görürüz" demişti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Letonyalı bakan ABDli kuruluşun Türk İHAsı analizini paylaştı
Bayraktar TB2

Türkiye'deki temasları kapsamında Baykar’ı ziyaret eden ve Bayraktar TB2’yi inceleyen Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, "Umarım çok yakında Letonya'da görürüz" demişti. Bayraktar TB2'lere olan ilgilerini gizlemeyen Letonyalı bakan, sosyal medya hesabından Türk İHA'larının Rusya-Ukrayna krizinde belirleyici olacağına yönelik bir analizi paylaştı.

ANALİZDE NE YAZIYOR?

ABD'li düşünce kuruluşu Atlantic Council’in internet sitesinde, Atlantic Council Türkiye Ofisi Direktör Yardımcısı Grady Wilson imzasıyla ve "Türkiye, Ukrayna-Rusya karşıtlığında dengeyi bozabilir" başlığıyla yayımlanan haberde şöyle deniyor:

"TÜRKİYE RUSYA'YI CAYDIRIYOR"

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı müttefikleri Rusya'yı tekrar Ukrayna'yı işgal etmekten caydırmak için uğraşırken, doğrudan askeri güç kullanımı masadan kalkmış görünüyor. Yine de son yıllarda bu taktiği kullanarak Kremlin'i barış için ikna eden bir NATO üyesi ülke var: Türkiye.

"YENİLİKÇİ DRONE TABANLI TAKTİK"

Ankara, Kiev'le savunma iş birliğini ikiye katlayarak ve Rusya'yı kızdıran düzinelerce Bayraktar TB2 insansız hava aracının (İHA) satışını sürdürmeye kendini yeniden adayarak çıtayı yükseltiyor. Türkiye'nin yenilikçi drone tabanlı taktiklerinin yıkıcı etkisine tanık olan Rusya'nın endişelenmek için pek çok nedeni var.

"TANKLARI ETKİSİZ KILDI"

Bilim adamı Francis Fukuyama'nın yakın zamanda gözlemlediği gibi, Ukrayna'nın Türk İHA'larını kullanması "tam bir oyun değiştirici" olabilirken, Royal United Services Institute düşünce kuruluşundaki analistler, Türkiye'nin kitlesel insansız hava aracı ve topçu saldırılarının muharebe tankını bile modası geçmiş hale getirebileceğine inanıyor.

ABD Savunma Bakanlığı Danışmanı Scott Crino: Türkiye’nin İHA uzmanlığı takip edilmeli
DÜNYA
ABD Savunma Bakanlığı Danışmanı Scott Crino: Türkiye’nin İHA uzmanlığı takip edilmeli

Rusya-Ukrayna analizlerinin vazgeçilmezi: Bayraktar TB2 SİHA
GÜNDEM
Rusya-Ukrayna analizlerinin vazgeçilmezi: Bayraktar TB2 SİHA

Letonya Savunma Bakanı: Bayraktar TB2'yi umarım çok geçmeden Letonya'da görürüz
DÜNYA
Letonya Savunma Bakanı: Bayraktar TB2'yi umarım çok geçmeden Letonya'da görürüz
Cezasız kalmadı

Cezasız kalmadı

​Aydın'da doktora kafa atan saldırgan tutuklandı.
Akın akın ziyarete gidiyorlar

Akın akın ziyarete gidiyorlar

İstanbul'un yanı başında 1 metre kar...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’dan İHA muhabiri Ahmet Demir’e destek: Kabul edilemez

​Kabine toplantısı sonrası 2 bakan ile bir araya gelecek.

​Paradan para kazanmak isteyen TÜSİAD faizi düşüren hükümeti tehdit ediyor.

​Pek çok ülkede yüksek enflasyona rağmen faizler Türkiye'deki gibi çift haneli değil.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.