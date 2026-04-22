Leyen'in Türkiye çıkışı sonrası AB'den genişleme hamlesi: Karadağ için çalışmalar başlatıldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Karadağ'ın AB'ye Katılım Anlaşması taslak çalışmalarının başlatılması kararı alındığını bildirdi.

Kos, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Karadağ'ın AB içindeki yerinin artık şekillendiğini belirten Kos, "Bu, AB üyeliği yolunda önemli bir adım. Karadağ’ın kaydettiği ilerlemenin açık bir göstergesi ve reformların hızlandırılması yönünde bir teşvik niteliği taşıyor." ifadesini kullandı.

"Taslak çalışmalarının başlatılması kararı alındı"

Marta Kos, AB üyesi ülkelerin bugün Karadağ'ın AB'ye Katılım Anlaşması'nın taslak çalışmalarını başlatma kararı aldığını duyurdu.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 2013'ten bu yana ilk kez yeni bir genişleme süreci başladığına dikkati çekerek, Karadağ'ı tebrik etti.

Bunun AB'ye katılım yolunda önemli bir adım olduğunun altını çizen Costa, "Yeni Katılım Anlaşması'nı hazırlamak üzere Çalışma Grubu kurulmasına yönelik karar, kritik bir dönüm noktasıdır." görüşünü paylaştı.

2006 yılında bağımsızlığını kazanan Karadağ, 2008'de AB üyeliğine başvuruda bulunmuştu. Ülkeye 2010'da aday ülke statüsü verilirken, 2012'de katılım müzakereleri başlatılmıştı.

Leyen: Bölge Rus, Türk veya Çin etkisine bırakılmamalı

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de geçtiğimiz gün AB'nin genişlemesinin jeopolitik bir zorunluluk olduğunu söyleyip 'bölgenin Rus, Türk veya Çin etkisine bırakılmaması gerektiği' vurgusu yapmıştı.







