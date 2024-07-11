|
Dünya

Macaristan Başbakanı Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Bunu başaran tek devlet adamı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana Türkiye'nin, barışın sağlanması için vazgeçilmez bir aktör olduğunu kanıtladığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya ve Ukrayna arasında Karadeniz'de tahıl anlaşmasını yapabilen tek başarılı devlet adamı olduğunu ifade etti.

08:01 - 11/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 08:04 - 11/07/2024 Perşembe
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Macaristan Başbakanı Orban ile görüşmüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Macaristan Başbakanı Orban ile görüşmüştü.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya hesabı X'ten paylaştığı videoda, ABD'nin başkenti Washington'daki NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliği kapsamında bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgülerde bulundu.


Ülkesinin Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını üstlenmesinin ardından önce Ukrayna, daha sonra Rusya ve Çin'e ziyaretlerde bulunan ve bu temaslarını "barış misyonu" olarak adlandıran Orban, Washington'daki temaslarında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşerek bu misyonu sürdürdüğünü kaydetti.



Viktor Orban, ikili görüşmede, Ukrayna'da çok daha acımasız bir seviyeye ulaşan savaşın ele alındığını, buradaki acıları sonlandırabilmek için barışa ve barış inisiyatifine ihtiyaç duyulduğunun kaçınılmaz olduğunu vurguladı.


"Erdoğan, Rusya ve Ukrayna ile anlaşma sağlayan tek lider"

"Türkler, savaş sürecinde barışın sağlanması için vazgeçilmez bir aktör olduğunu kanıtladı"
ifadesini kullanan Orban,
"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında Karadeniz'de tahıl anlaşmasını yapabilen tek başarılı devlet adamı. Cumhurbaşkanından, yürüttüğümüz barış misyonuna destek vermesini istedim"
dedi.

Orban, savaşan tarafların birbirine çok uzak mesafede durduğunu, ama barışın dostlarının güçlerini birleştirmesi durumunda, birlikte bir sonraki adımın barış istikametine yönelik atılabileceğini belirtti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ABD'nin başkenti Washington'da, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Macaristan Başbakanı Orban ile görüşmüştü.



#Viktor Orban
#Recep Tayyip Erdoğan
#Macaristan
#Türkiye
#Budapeşte
#Rusya
#Ukrayna
#NATO
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
EMEKLİYE EK ZAM FORMÜLÜ SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur, EYT'liye 12.500 TL kök maaş...