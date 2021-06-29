Dünya Miamide bir binanın çökmesi üzerinden 6 gün geçti 150 kişi hala enkaz altında
AMERİKA

Miami'de bir binanın çökmesi üzerinden 6 gün geçti: 150 kişi hala enkaz altında

ABD'nin Miami kentinde çöken apartman kompleksinde arama kurtarma çalışmaları hala sürüyor. 24 Haziran'da çöken binanın enkazından hala 150 kişi çıkarılamadı.

Haber Merkezi Diğer
Miamide bir binanın çökmesi üzerinden 6 gün geçti: 150 kişi hala enkaz altında
Miami'de çöken 12 katlı binada ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

ABD'nin Miami kentinde çöken apartman kompleksinde çalışan kurtarma görevlileri, umutlarını enkazın altındaki hava ceplerinde "mucize" bir kurtuluşa bağladı.

Miami İtfaiyesi Kurtarma Şefi Andy Alvarez, insanların hayatta kalmış olabilecekleri herhangi bir hava cebine ulaşabilmek için yoğun bir çaba harcandığını söyledi.

Binanın çöktüğü Perşembe gününden bu yana sağ çıkartılabilen kimse olmadı. En az 10 kişinin öldüğü teyit edilirken, 150'den fazla kişi hala kayıp ve yetkililer umudu kesmeyi reddettiklerini söylüyor.

270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü

Surfside şehir yetkilileri, bina yönetimi ile 2018’de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, binanın çatlayan kolonları ile ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık bir tamirat gerektiğini kaydetmişti.

Miami Beach’ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran Perşembe 13 katlı 270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Miami'de binanın çökmesi üzerinden 4 gün geçti: 150 kişi hala göçük altında
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Miami Beach şehir yönetiminden yapılan açıklamada, enkaz altından çıkarılan bir yaralının hastanede hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 9'a yükseldiği belirtildi.
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Binanın çökmesi üzerinden 4 gün geçti ancak 150 kişi hala kayıp.
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Miami-Dade İlçe Belediye Başkanı Daniella Levine Cava da çöken binada ölen 9 kişiden 4'ünün kimliklerinin tespit edildiğini belirtti.
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24 Haziran gecesi bir kısmı çöken binanın enkazının hala altında olduğu düşünülen 150 kişiye ulaşılmaya çalışıldığı kaydedildi.
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Miami'de binanın çökmesi üzerinden 4 gün geçti: 150 kişi hala göçük altında
ABD'nin Florida eyaletinin Miami Dade kentinde 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükselirken bölgede olağanüstü hal ilan edildi.


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