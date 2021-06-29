Miami'de bir binanın çökmesi üzerinden 6 gün geçti: 150 kişi hala enkaz altında

ABD'nin Miami kentinde çöken apartman kompleksinde çalışan kurtarma görevlileri, umutlarını enkazın altındaki hava ceplerinde "mucize" bir kurtuluşa bağladı.

Miami İtfaiyesi Kurtarma Şefi Andy Alvarez, insanların hayatta kalmış olabilecekleri herhangi bir hava cebine ulaşabilmek için yoğun bir çaba harcandığını söyledi.

Binanın çöktüğü Perşembe gününden bu yana sağ çıkartılabilen kimse olmadı. En az 10 kişinin öldüğü teyit edilirken, 150'den fazla kişi hala kayıp ve yetkililer umudu kesmeyi reddettiklerini söylüyor.

270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü

Surfside şehir yetkilileri, bina yönetimi ile 2018’de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, binanın çatlayan kolonları ile ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık bir tamirat gerektiğini kaydetmişti.

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Miami Beach’ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran Perşembe 13 katlı 270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.