Dünya Miçotakise sorduğu soru sonrası tehdit alan Hollandalı gazeteci Yunanistanı terk etti
AVRUPA

Miçotakis’e sorduğu soru sonrası tehdit alan Hollandalı gazeteci Yunanistan'ı terk etti

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e basın toplantısında "Sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz?" diye soran Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, “Türk casusu” denilerek taşlandı. Aldığı tehditler karşısında Yunan makamları tarafından korunmadığını söyleyen Beugel, Yunanistan’ı terk etme kararı aldı.

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Haber Merkezi Diğer
Miçotakis’e sorduğu soru sonrası tehdit alan Hollandalı gazeteci Yunanistanı terk etti
Ingeborg Beugel

Atina’yı ziyaret eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel ile gergin bir diyalog yaşamıştı.

"YALAN SÖYLEMEYİ BIRAKIN"

Miçotakis’e "Sığınmacıların geri itilmesi, Yunanistan’daki mültecilerle ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız? Lütfen ne benim, ne de dünyadaki tüm basın mensuplarının zekasını aşağılamayın" diyen Beugel, sığınmacıların Yunanistan tarafından yasa dışı olarak geri itildiğine dair kanıtlar olduğuna dikkati çekmişti.

YUNANİSTAN'DAN AYRILDI

Hollandalı gazeteci, basın toplantısının ardından aldığı tehditler üzerine uzun zamandır yaşadığı Yunanistan'ı terk etti. Beugel, aldığı tehditler karşısında Yunan makamları tarafından korunmadığını söyledi.

"ERDOĞAN'IN YANINA GİT"

Hollandalı gazeteci, Miçoktakis’le diyaloğu sonrası Yunanistan’da yaşadığı zorluğu ve aldığı tehditleri şöyle anlattı: O akşam marketten bir şeyler almaya gittim. Sokakta yürürken bir adam kafama taş attı. Bana “Türk fahişe” ve “Türk casusu” dedi ve Erdoğan'a gitmem gerektiğini söyledi, korkutucuydu.

  • Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ilgili diyalogda kendisine yöneltilen soruya, "Bu ofiste beni ve Yunan halkını, maddi gerçeklerle desteklenmeyen ifadelerle ve suçlamalarla aşağılamanızı kabul edemem" cevabını vermişti.

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