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Dünya

MiT Sincar'da vurdu

PKK’nın Sincar sorumlusu etkisiz. TSK’nın Musul’daki Başika üs bölgesine saldırmaya hazırlanan PKK elebaşı Saad Ali Bedel, Sincar’da nokta operasyonla vuruldu. Sivilleri kalkan olarak kullanan terörist, Yezidilerin arasında yaşıyordu.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
PKK elebaşının içinde bulunduğu araç, nokta atışla vuruldu.

PKK elebaşının içinde bulunduğu araç, nokta atışla vuruldu.

PKK/KCK-YBŞ’nin sözde Sincar askeri sorumlusu Saad Ali Bedel öldürüldü. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sınır ötesindeki nokta operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. TSK üslerine yönelik eylemlere bizzat katıldığı ve Sincar’da MİT’e karşı örgüt tarafından organize edilen faaliyetlerin elebaşılığını yaptığı belirlenen “Ceko Pir” kod adlı terörist Ali Bedel takibe alındı.

Saad Ali Bedel.

SİVİLLERİ KALKAN YAPTI

Bedel’in Sincar’daki faaliyetlerini takip için özel ekip görevlendiren MİT, teröristin Yezidi halk ile iç içe yaşadığını tespit etti. PKK’lı elebaşı hakkında bir süre bilgi toplandıktan sonra operasyon için uygun zaman beklendi. Terörist Saad Ali Bedel’in, TSK’nın Musul’daki Başika üs bölgesine yönelik yeni bir eylem planladığı istihbaratı üzerine harekete geçildi. Teröristin kalkan olarak kullandığı sivil halka zarar verilmemesi için üst düzey hassasiyet gösterildi. PKK’lı elebaşı, MİT tarafından Irak’ın Sincar bölgesinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

SİNCAR SORUMLUSU

“YBŞ Antiterör” adlı özel birliğin sorumlusu olarak MİT’e karşı yürütülen faaliyetleri yöneten Saad Ali Bedel, TSK’nın Başika/Gedu Üssü’ne yönelik saldırıları komuta etti. Elebaşı terörist, YBŞ’nin sözde diplomasi sorumlusu olarak bölgede nüfuzlu yapılarla ilişki kurup, örgütün Sincar’da yeni kazanımlar elde etmesini sağlıyordu.



#PKK
#Operasyon
#MİT
#Saad Ali Bedel
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MiT Sincar'da vurdu
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