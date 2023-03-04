MiT Sincar'da vurdu

PKK/KCK-YBŞ’nin sözde Sincar askeri sorumlusu Saad Ali Bedel öldürüldü. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sınır ötesindeki nokta operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. TSK üslerine yönelik eylemlere bizzat katıldığı ve Sincar’da MİT’e karşı örgüt tarafından organize edilen faaliyetlerin elebaşılığını yaptığı belirlenen “Ceko Pir” kod adlı terörist Ali Bedel takibe alındı.

Bedel’in Sincar’daki faaliyetlerini takip için özel ekip görevlendiren MİT, teröristin Yezidi halk ile iç içe yaşadığını tespit etti. PKK’lı elebaşı hakkında bir süre bilgi toplandıktan sonra operasyon için uygun zaman beklendi. Terörist Saad Ali Bedel’in, TSK’nın Musul’daki Başika üs bölgesine yönelik yeni bir eylem planladığı istihbaratı üzerine harekete geçildi. Teröristin kalkan olarak kullandığı sivil halka zarar verilmemesi için üst düzey hassasiyet gösterildi. PKK’lı elebaşı, MİT tarafından Irak’ın Sincar bölgesinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.