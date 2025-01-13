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MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: Reyhanlı'nın faillerinden Muhammed Dib Koralı Suriye'de yakalandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: Reyhanlı'nın faillerinden Muhammed Dib Koralı Suriye'de yakalandı

12:3913/01/2025, Pazartesi
G: 13/01/2025, Pazartesi
AA
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MİT, Reyhanlı saldırısı failini yakaladı.
MİT, Reyhanlı saldırısı failini yakaladı.

MİT ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda 2013'te Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı faillerinden Muhammed Dib Koralı Suriye'de yakalandı.

MİT, Reyhanlı saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı’nın patlamada kullanılan bombaları temin ettiğini tespit etti. Ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan Koralı’nın Reyhanlı saldırısının planlayıcıları arasında bulunduğu da biliniyordu.



Yapılan istihbari çalışmalar sonucu yeri tespit edilen Muhammed Dib Koralı, MİT’in Suriye’de düzenlediği sınır ötesi operasyon ile yakalanarak, Hayat İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.


Ne olmuştu?

MİT, 2018 yılında saldırının firari faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik’i de Suriye’de düzenlenen operasyonla Türkiye’ye getirmişti. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te meydana gelen 2 ayrı bombalı terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.



#MİT
#Emniyet
#Suriye

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