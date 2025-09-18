Muson yağmurları hayatı felç etti: Binlerce kişi hayatını kaybetti

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu (NDMA) tarafından ülkede 26 Haziran'dan bu yana muson yağmurları nedeniyle meydana gelen sellere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, sellerde 274'ü çocuk, 163'ü kadın 1002 kişi hayatını kaybetti, 1000'den fazla kişi yaralandı.

Pakistan Meteoroloji Dairesi, bu yılki muson yağmurlarının sellere ve taşkınlara yol açabileceği uyarısını erken yapılmasına rağmen, yerel yönetimler ile afet kurumlarının bu uyarılara yeterince hazırlık yapmadığını belirtti. Yetkililer, sellerin 2022'de 1700'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, ülkenin üçte birini sular altında bırakan ve 32 milyar dolarlık zarara yol açan felaketten sonraki en büyük afet olduğunu kaydetti.