Dünya NATO Kabil Havalimanında çıkan izdihamda 17 kişi yaralandı
ORTADOĞU

NATO: Kabil Havalimanı’nda çıkan izdihamda 17 kişi yaralandı

NATO tarafından yapılan açıklamada, Afganistan’daki Kabil Havalimanı’nda çıkan izdihamda 17 kişinin yaralandığı belirtildi.

Haber Merkezi İHA
NATO: Kabil Havalimanı’nda çıkan izdihamda 17 kişi yaralandı
Kabil Havalimanı (Arşiv)

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk etmek isteyenlerin Kabil Uluslararası Havalimanı'nda bekleyişi sürüyor.

Tahliye için havalimanına girmek isteyen Afganistan vatandaşları ile güvenlik güçleri arasında ise ara ara gerginlik yaşanıyor.

Güvenlik güçleri, kalabalığı kontrol altında tutmak için zaman zaman havaya uyarı ateşi açıyor.

Öte yandan Reuters'ta yer alan habere göre, NATO'nun bir güvenlik yetkilisi Afganistan'ın başkenti Kabil'de yer alan Uluslararası Hamid Karzad Havalimanı'nda çıkan arbedede 17 kişinin yaralandığını açıkladı.

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Kabil Havaalanı'nda uçağa binebilmek için yolcu biniş köprüsüne tırmandılar
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Kabil Havaalanı'nda uçağa binebilmek için yolcu biniş köprüsüne tırmandılar
Afganistan'da Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele geçirmesinin ardından Kabil Havaalanında hareketli dakikalar yaşanıyor.

Afganistan'dan kaçmak isteyen vatandaşların havaalanına akın etmesiyle yolcu biniş köprüsünde izdiham yaşandı. İnsanların tırmanarak uçağa binmeye çalışma anları ilginç görüntüler oluşturdu.

Kabil'de hareketli dakikalar: Havaalanında izdiham yaşandı
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Kabil'de hareketli dakikalar: Havaalanında izdiham yaşandı
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından birçok ülke vatandaşlarını ve büyükelçilik personelini tahliye etmeye devam ediyor. Askeri uçaklar ile yapılan tahliye anlarından birinde ise izdiham yaşandığı ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin insanların havaalanına girmesini engellemek için havaya ateş açtığı belirtildi.


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