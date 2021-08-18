NATO: Kabil Havalimanı’nda çıkan izdihamda 17 kişi yaralandı

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk etmek isteyenlerin Kabil Uluslararası Havalimanı'nda bekleyişi sürüyor.
Tahliye için havalimanına girmek isteyen Afganistan vatandaşları ile güvenlik güçleri arasında ise ara ara gerginlik yaşanıyor.
Güvenlik güçleri, kalabalığı kontrol altında tutmak için zaman zaman havaya uyarı ateşi açıyor.
Öte yandan Reuters'ta yer alan habere göre, NATO'nun bir güvenlik yetkilisi Afganistan'ın başkenti Kabil'de yer alan Uluslararası Hamid Karzad Havalimanı'nda çıkan arbedede 17 kişinin yaralandığını açıkladı.