Pakistan'da 'Ulusal Sağlık Acil Durum Merkezi' kuruldu

Hindistan'ın düzenlediği saldırının ardından Pakistan'da, acil durumlara yanıt kabiliyetinin artırılması için Ulusal Sağlık Acil Durum Merkezi kuruldu.
Dawn gazetesinin haberine göre, Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan gerilimin ardından Pakistan Sağlık Bakanlığı, acil durumlara karşı alınan önlemleri açıkladı.
Muhtemel krizlere karşı önlem alınabilmesi için Ulusal Sağlık Acil Durum Merkezi'nin kurulduğu belirtilen açıklamada, bu merkezin diğer bölgelerle ve sağlık kuruluşlarıyla 7 gün 24 saat koordinasyonda kalacağı belirtildi.
Hindistan'ın saldırısının ardından, başkent İslamabad'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal edilmiş, Pencap eyaletinde hastane yataklarının yüzde 50'si acil durumlar için ayrılmıştı.
Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı
Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.
Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 31 kişinin hayatını kaybettiğini ve 57 kişinin yaralandığını duyurdu.
Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.
Ayrıca, Pakistan ordusu, 8 Mayıs'ta Hindistan'a ait 25 "Harop" SİHA'sının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.