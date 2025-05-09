Pakistan'da 'Ulusal Sağlık Acil Durum Merkezi' kuruldu

Dawn gazetesinin haberine göre, Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan gerilimin ardından Pakistan Sağlık Bakanlığı, acil durumlara karşı alınan önlemleri açıkladı.

Muhtemel krizlere karşı önlem alınabilmesi için Ulusal Sağlık Acil Durum Merkezi'nin kurulduğu belirtilen açıklamada, bu merkezin diğer bölgelerle ve sağlık kuruluşlarıyla 7 gün 24 saat koordinasyonda kalacağı belirtildi.