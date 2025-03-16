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Parayı yöneten silah tutandan farklı değil

Parayı yöneten silah tutandan farklı değil

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0016/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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PKK'nın yıllık 86 milyar dolar geliri var. Avrupa'da örgütlenen PKK yandaşları, zaman zaman polis koruması altında eylem yapıyor.
PKK'nın yıllık 86 milyar dolar geliri var. Avrupa'da örgütlenen PKK yandaşları, zaman zaman polis koruması altında eylem yapıyor.

Kendini feshedecek PKK’nın yıllık 86 milyar doları yöneten Avrupa’daki suç şebekesi de dağıtılacak. Güvenlik kaynakları, asıl tehdidin örgütü besleyen bu suç şebekesi olduğunu vurguladı: PKK kontrolündeki suç şebekesi, sınırlardaki silahlı teröristler gibi gözetlenecek. Parayı yönetenler de silah bırakıp yargı önüne çıkması gerekenlerden farklı değil.

Terör örgütü PKK/PYD, Avrupa’daki sosyal ağı sayesinde topladığı bağışlarla, uyuşturucu, hırsızlık, kara para aklama başta olmak üzere, değeri kimi istihbarat raporlarına göre 86 milyar doları aşan bir suç ağını da yönetiyor. Kendini lağvedip silah bırakacak örgütün Avrupa'daki suç şebekesinin dağıtılması için de harekete geçilecek.

AVRUPA: PKK SUÇ OTOBANI

Birleşmiş Milletler raporuna göre örgüt uyuşturucu ticareti, eroin üretimi, insan ticareti, kara para aklama ve kaçakçılık yapıyor. Bu kara paranın legal alana taşınması için sosyal ağ faaliyeti yürütülüyor. PKK'ya yakın dernek ve STK'lara bağış adı altında yapılan para girişiyle örgütün geliri belli bir döngü içinde sürüyor. Polis Akademisi'nin hazırladığı “PKK'nın Bölgesel Terör Ağı Yapılanması” raporunda PKK'nın suç otobanındaki para toplama faaliyetlerinin göçmen kaçakçılığını da içerdiği bildirildi. Raporda, örgütün Avrupa-aşırı ağı, Kuzey Irak'tan Paris'e, Berlin'e ve Londra’ya kolay erişimi sağlayan bir “PKK otobanı” olarak tanımlandı.

SUÇ ŞEBEKESİNE GÖZ HAPSİ

Suç geliri döngüsünün kırılması için devlet, Avrupa ve Kuzey Amerika'da PKK suç şebekesinin de fesih süreciyle açığı çıkarılmasını istiyor. Bu süreçte en az konuşulan konunun, örgütün Avrupa yapılanması olduğunu ifade eden güvenlik kaynakları, PKK'nın suç gelirini elinde tutanlarının, silah bırakıp yargı önüne çıkması gereken unsurlardan farklı olmadığını vurguladı. PKK/PYD'nin kontrolündeki suç şebekesinin, sınırlardaki silahlı terör unsurları gibi gözetleneceği belirtildi: “Asıl tehdit örgütü her yıl besleyen bu suç şebekesi. Avrupa-aşırı yapılanması dağıtılmayıp, suç gelirini aklayıp örgütün sözde legal yapılanmalarını beslemeye devam ederse, silah da bırakılsa bizim bakacağımız asıl husus bu olacaktır.”



#PKK
#Terör
#Avrupa

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