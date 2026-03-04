Yeni Şafak
Pezeşkiyan'dan komşu liderlere mesaj: Egemenliğinize saygı duyuyoruz

19:414/03/2026, Çarşamba
AA
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan açıklama yaptı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan açıklama yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın komşu ülkelerin egemenliğine saygı duyduğunu ve bölgesel barışın bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğine inandığını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında,
"Dost ve komşu ülkelerimizin saygıdeğer liderleri, sizin yardımınız ve diplomasi yoluyla savaştan kaçınmaya çalıştık ancak Amerikan-Siyonist askeri saldırısı bize kendimizi savunmaktan başka seçenek bırakmadı."
ifadelerini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı, komşu bölgedeki liderlere hitap ederek,
"Egemenliğinize saygı duyuyoruz ve bölgesel barışın bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğine inanıyoruz."
değerlendirmesinde bulundu.

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara karşılık İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenlemişti.



#İran
#Mesud Pezeşkiyan
#Savaş
