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Putin bunu unutmaz

Ateşkes masasında Hafter’e kefil olan Rusya yönetimi hayal kırıklığı yaşıyor. Kremlin’in kurduğu Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi Libya Uzmanı Kirill Semyonov, “Hafter belgeyi imzalaması beklenirken resmen kaçtı. Bu ev sahibi ülkeye saygısızlık ve Rusya’nın itibarına bir darbedir. Putin bunu unutmayacak” dedi. q 10

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vladimir Putin
Vladimir Putin

Moskova sürecine dair ABD merkezli Bloomberg’de yayınlanan analizde, en yüksek düzeyde karşılanmayı bekleyen ancak hayal kırıklığına uğrayan Hafter’in sabrının taştığı ve çekip gittiği kaydedildi. “Kremlin’de kırmızı halıyla karşılanmayı bekliyordu. Putin ile görüşmeyi beklerken, bunun yerine Rusya Dışişleri Bakanlığı binası resepsiyonunda tıkılıp kaldı. Sonunda Libyalı askeri komutanın (Hafter) sabrı taştı ve çekip gitti” denilen analizde Hafter’in sık sık yaşadığı ‘öfke patlamalarına’ dikkat çekildi. Bloomberg haberinde, “Rusya cumhurbaşkanı, Libya’nın rakip liderlerini pazartesi günü ateşkes imzalamaya davet ettiğinde, 76 yaşındaki Hafter’ın efsanevi inatçılığını hesaba katmamış gibi görünüyordu. Hafter’in son adımı Rusya’yı memnun etmedi” denildi. Görüşmeler sırasında diplomasi trafiğinden haberdar olan bir yetkili ise “BAE ve Mısır anlaşma istemiyordu. Onlara göre anlaşmada Türkiye’ye çok fazla taviz veriliyordu” yorumunda bulundu. Kremlin merkezli Rusya Uluslararası İlişkiler Konsili’nde Libya Uzmanı Kirill Semyonov ise sürece ilişkin şu tespiti yaptı: “Putin bunu unutmayacak. Hafter’in belgeyi imzalaması beklenirken resmen kaçtı. Bu, ev sahibi ülkeye saygısızlıktır ve Rusya’nın itibarına darbedir.”

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