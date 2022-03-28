Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Putin ile görüşür müsünüz sorusuna Bidendan cevap Ne görüşmek isteyeceğine bağlı
AMERİKA

'Putin ile görüşür müsünüz' sorusuna Biden'dan cevap: Ne görüşmek isteyeceğine bağlı

ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin için sarf ettiği "Bu adam iktidarda kalmamalı" sözlerinden dolayı geri adım atmayacağını ve bu konuda özür dilemeyeceğini belirtti. Ayrıca Biden, Putin ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruya ise "Ne görüşmek isteyeceğine bağlı" yorumunu yaptı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Putin ile görüşür müsünüz sorusuna Bidendan cevap: Ne görüşmek isteyeceğine bağlı
Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Kongreye sunduğu 2023 mali yılı bütçesine ilişkin Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

  • Polonya ziyaretinin sonunda söylediği "Bu adam iktidarda kalmamalı" sözlerine ve ardından Beyaz Saray'ın yaptığı "Biden'ın ifadeleri bir rejim değişikliği çağrısı değildir." açıklamasına ilişkin sorular üzerine Biden, şunları söyledi:

Biden'dan Putin'e: Bu adam iktidarda kalmamalı
DÜNYA
Biden'dan Putin'e: Bu adam iktidarda kalmamalı

"REJİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN BAHSETMİYORDUM"

  • "Ben bu konuda geri adım atmıyorum. Putin'in barbarca eylemlerinden duyduğum öfkeyi dile getiriyordum. Ukraynalı aileler ile görüştükten kısa süre sonra bu açıklamayı yaptım. Burada herhangi bir rejim değişikliğinden bahsetmiyordum. Ayrıca bu sözler için özür dilemeyeceğim."

"PUTIN DÜNYADA TÜM TOPLUMDAN DIŞLANACAK"

Biden, Putin hakkında sarf ettiği sözlerin Ukrayna'da gerilimi tırmandıracağına inanmadığını belirterek, "Putin bu yolda devam ederse tüm dünyada toplumdan dışlanacak." görüşünü paylaştı.

  • Yönetiminde istediği son şeyin Rusya ile doğrudan bir savaşa ya da nükleer savaşa girmek olduğunun altını çizen Biden, "Ben bu adamın (Putin) davranışlarından duyduğum öfkeyi dile getirdim. Onun iktidarda kalmaması gerektiğini söylemem bir dilekti. Bu tarz adamlar ülkeleri yönetmemeli ama yönetiyorlar." ifadelerini kullandı.

Biden'ın Putin'i 'savaş suçlusu' olarak tanımlamasına Kremlin'den tepki: Affedilemez
DÜNYA
Biden'ın Putin'i 'savaş suçlusu' olarak tanımlamasına Kremlin'den tepki: Affedilemez

"PUTIN'İ İNDİRMEYE ÇALIŞMIYORUZ"

Biden, Putin'e yönelik sözlerinin ABD'nin politikasındaki herhangi bir değişime işaret etmediğini bir kez daha dile getirerek, Putin konusunda, "O iktidarda kalmamalı. Kötü insanlar kötü şeyler yapmaya devam edememeli. Ancak bu Putin'i bir şekilde indirmeye çalıştığımız anlamına gelmez, buna kimse inanmaz." dedi.

"ÇOK APTALCA OLUR"

  • Bir gazetecinin, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanmasına ABD'nin yanıtının ne olacağına ilişkin bir sorusuna ise Biden, "Bunu sana söylemeyeceğim. Çok aptalca olur. Dünya birçok şeyi bilmek istiyor. Ancak bunu söylersem Rusya'da bizim yanıtımızı öğrenmiş olur." yanıtını verdi.

"NE GÖRÜŞMEK İSTEYECEĞİNE BAĞLI"

Biden, Putin ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin başka bir soruya ise "Ne görüşmek isteyeceğine bağlı." yorumunu yaptı.

Biden: Putin yanıldı biz hazırlıklıydık
DÜNYA
Biden: Putin yanıldı biz hazırlıklıydık

ABD Başkanı Biden'ın ilginç ikilemi: 'Putin savaş suçlusu mu' sorusuna iki zıt cevap
DÜNYA
ABD Başkanı Biden'ın ilginç ikilemi: 'Putin savaş suçlusu mu' sorusuna iki zıt cevap
MHPden asgari ücret müjdesi

MHP'den asgari ücret müjdesi

'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştük'​ deyip yazı işaret ettiler.
Yine mağduriyet yine İETT

Yine mağduriyet yine İETT

Seyir halindeyken alev alev yandı.
İşgalde 34üncü gün: Dünyanın gözü İstanbuldaki müzakere görüşmelerinde

Kabine toplantısı sonrası kritik açıklamalar.

​Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 10.30'da gerçekleşecek.

​A Milli Takım, Çalık ailesine misafir oldu.

​Kötü şöhretli snipper 'Bagira' Ukrayna güçleri tarafından yakalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.