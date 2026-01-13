Putin'den Batılı şirketlerin iştiraklerine kayyum ataması

Rusya’da Canpack ve Rockwool şirketlerinin ülkedeki varlıklarının yönetimi için kayyum atandığı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre, Polonyalı Canpack ve Danimarkalı Rockwool şirketlerine kayyum atandı.

Kararnameyle, söz konusu şirketlerin varlıkları geçici bir süre bazı yerel şirketler tarafından yönetilecek.

Ülkede daha önce de Danone, Carlsberg ve Fortum gibi şirketlerin Rusya’daki varlıklarının yönetimi için kayyum atanmıştı.