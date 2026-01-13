Yeni Şafak
Putin'den Batılı şirketlerin iştiraklerine kayyum ataması

18:4013/01/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Rus lider Vladimir Putin
Rus lider Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus varlıklarına yönelik "saldırgan" tutumlar nedeniyle Batılı bazı şirketlerin iştiraklerine kayyum atadı. Putin'in imzaladığı kararnameye göre, Polonyalı Canpack ve Danimarkalı Rockwool şirketlerine kayyum atandı.

Rusya’da Canpack ve Rockwool şirketlerinin ülkedeki varlıklarının yönetimi için kayyum atandığı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre, Polonyalı Canpack ve Danimarkalı Rockwool şirketlerine kayyum atandı.

Kararnameyle, söz konusu şirketlerin varlıkları geçici bir süre bazı yerel şirketler tarafından yönetilecek.

Ülkede daha önce de Danone, Carlsberg ve Fortum gibi şirketlerin Rusya’daki varlıklarının yönetimi için kayyum atanmıştı.

Rus yetkililer, ülkedeki kayyum kararlarının, Batı'nın Rus varlıklarına yönelik
"saldırgan"
tutumları nedeniyle alındığını söylemişti.


#Avrupa
#Rusya
#Kayyum
