Putin'den çarpıcı Ukrayna açıklaması: Önerilerimiz karşılanmadı ancak müzakereye hazırız

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimi düşürmek için bölgeyi ziyaret eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz dün Ukrayna bugün de Moskova'yı ziyaret etti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da resmi törenle karşılanan Scholz Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İki lider yaptıkları baş başa görüşme sonrası kameraların karşısına geçti.

RUSYA'NIN TALEPLERİ KARŞILANMADI

Putin, 'NATO'nun doğuya doğru yayılmaması konusundaki beklentimizi kendisine ilettik' dedi ve şu ifadeleri kullandı;

'NATO anlaşması yeni ortakları kabul etmek zorunda olduğunuzu söylemiyor. Rusya'nın talepleri NATO ve diğer partiler tarafından karşılanmadı. Görüşmemi gereken bazı fikirler var biz de bazı önerilerde bulunduk.'

'Ukrayna'nın coğrafi entegrasyonunun müzakerelerle ortaya konması çağrımız da göz ardı edildi' diyen Putin, Doğu Ukrayna için özel statü talepleri olduğunun altını çizdi.

NATO'nun söz konusu güvenlik olduğunda durumu kendi istedikleri şekilde değerlendiğini belirten Putin, 'Buradaki ittifak bloklarını istedikleri gibi seçebilmenin yanı sıra burada başka ülkelerin güvenliğini tehlikeye atarak güçlendiremeyeceklerini biliyor olmaları gerekir.' ifadelerini kullandı.

Rusya'nın savaş istemediğinin altını çizen Putin, 'Bunu istiyor muyuz? Elbette hayır. Tam da bu nedenle bir müzakere süreci için önerilerde bulunuyoruz' dedi.

HER SEÇENEK MASADA, TEKLİFLERİMİZE YAPICI BİR CEVAP GELMEDİ

Putin sözlerine şöyle devam etti;

"Herkesin güvenliği için anlaşmalar yapmak istiyoruz ama ne yazık ki tekliflerimize henüz yapıcı bir cevap gelmedi. Yine de elimizdeki belgelerde bir takım maddeler var bunları tartışabilir ama bunu yalnızca birlikte yapabiliriz"

Olaf Scholz konuşmasında "Her seçenek masada bu yüzden barışçıl bir süreç işlenmesi önemli" dedi. Putin ise buna karşılık olarak "Şu an her seçenek masada" dedi.

ASKERLERİMİZİN ÇEKİLDİĞİ BİLGİSİ DOĞRU

Putin, "Kiev Minsk Anlaşmasını uygulayacak mı?" sorusuna şöyle cevap verdi;

"Öncelikle meclisteki oylama ile ilgili bu bilgiyi az önce duydum. Ve askerlerimizin kısmen bölgelerden çekildiği de doğru. Şu anda ordumuzun durumu hakkında yorum yapmam doğru olmaz. Meclisin kararı ile ilgili şunu söyleyebilirim, hukukçularımızı halkın fikrine göre hareket eder. Halkımız da çok tutkulu tabi ki. Donbass halkına iyi duygular besliyorlar. İki yasa önerisi var ve açık oylama yapıldı. Burada parti disiplini uygulanmadı buna rağmen büyük çoğunluk öneriyi onayladı. Bu da muhalefet tarafından önerilmişti bunu da özellikle hatırlatmak isterim. Bu yüzden Donbass halkının sorunlarını çözmek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğini düşünüyorum.

SCHOLZ: DİPLOMATİK SEÇENEKLER TÜKENMEDİ

Olaf Scholz ise Rusya'nın diplomatik müzakereler yoluyla Ukrayna'ya karşı savaşı önleme şansının olduğu yönündeki değerlendirmesine katıldığını söyledi. Scholz, 'Diplomatik seçeneklerin tükenmekten uzak olduğuna açıkça katılıyorum' dedi.

Scholz Rusya'nın Ukrayna yakınlarında konuşlandırılan bazı birliklerin geri çekileceğini duyurmasını, gerilimi azaltmak için "iyi bir işaret" olarak nitelendirdi.

Scholz, 'Bazı birliklerin geri çekildiğini duymamız her halükarda iyiye işaret. Bunun devamının geleceğini umut ediyoruz' dedi.

Başbakan, Rusya'nın Avrupa'da güvenliği sağlamada çok önemli bir oyuncu olduğunun altını çizdi.

