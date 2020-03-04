Rejim için kabus gibi

Aynı anda 20’şerli gruplar halinde görev icra eden milli üretim silahlı insansız hava araçları (SİHA), başta Serakib-Neyrab hattı olmak üzere İdlib genelini ve Halep batısını karış karış tarıyor. Sahada rejime ait tank, top, roket rampası, zırhlı araç ya da herhangi bir silahlı unsur görüldüğü anda imha ediliyor. Dün itibariyle sadece 24 saatte etkisiz hale getirilen milis sayısı 327 olarak açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı akşam saatlerinde de bir açıklama yaparak 299 rejim unsurunun daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bu rakamlarla, Bahar Kalkanı kapsamında son 5 günde 3 bin 183 rejim unsurunun öldürüldüğü anlamına geliyor. Cephede tutunamayan rejime yardım amacıyla dış bölgeden gelen milis konvoyları da büyük ölçüde vuruluyor.

BÜYÜK DARBE VURULDU

Bölgede konuşlu milli elektronik defans/taarruz sistemleri, rejimin elindeki radarları körleştirerek TSK SİHA’larına İdlib’i güvenli tarama imkanı veriyor. Hudut hattında kol uçuşu yapan F-16’lar ise sahadaki gözlem noktalarına yönelecek tehditlerin önüne geçmek için, Suriye’deki üslerden kalkış yapmış rejime ait her uçağı ateş altına alıyor. Radarları bir işe yaramayan, alçak ve orta irtifa sistemleri büyük ölçüde SİHA’larca vurulan rejim adeta kımıldayamaz hale geldi. Rusya ve İran destekli rejim güçlerine ‘sadece hava operasyonlarıyla’ vurulan büyük darbenin 5 günlük bilançosu şöyle: 3 bin 183 asker/milis, 3 savaş uçağı, 150 tank, 8 helikopter, 6 askeri araç, 10 mühimmat deposu, 3 insansız hava aracı, 16 tanksavar/havan, 7 hava savunma sistemi, 99 top/obüs/çok namlulu roketatar rampası, 5 silahlı pikap, 82 zırhlı araç.

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OYNAT 00:38 SİHA, Türk uçaklarına ateşlenen Pantsir’i böyle vurdu Bahar Kalkanı harekatında önceki gün Suriye rejimine ait Rus yapımı Pantsir S1 hava savunma sistemini vuran SİHA'lar aynı sistemi 3 Mart günü başka bir noktada bir kez daha vurdu. Savunma sanayinde kullanılan silahlar hakkında içerikler yayınlayan ve Bahar Kalkanı harekatından çarpıcı görüntüler paylaşan Clash Report isimli twitter hesabı, radarı aktifken SİHA tarafından vurulan Pantsir S1'in bataryasının yanındaki termal kamera izlerinden yola çıkarak, “sistemin Türk uçaklarına karşı ateşlendiğini gösteriyor” yorumunu yaptı. 15 milyon değerinde olan ve Rusya'nın 12 ülkeye ihraç ettiği sistemin radarı açıkken imha edilmesi dünya kamuoyunda da tartışılıyor. BiP'te paylaş

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İdlib’de 1 şehit

İdlib’de Bahar Kalkanı bölgesinde rejim güçlerinin açtığı ateş sonucu Uzman Çavuş Kadir Tuncer şehit düştü, 9 asker de yaralandı. Karşı saldırıda 299 rejim unsurunun etkisiz hale getirilmesiyle 1 günde öldürülen Esed yanlısı asker sayısı 626’ya ulaştı.Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu hususlara yer verildi: “Bölgede 82 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir. Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, ateş altına alınan rejim hedeflerinden 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri aracın imha edildiği, 299 rejim askerinin de etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir”

9 yıldır ilk defa

Suriye'de Türkiye heyecanı

Suriyeli mazlumlar, Bahar Kalkanı Harekâtı ile büyük sevinç yaşıyor. TSK ve muhaliflerin terörden arındırdığı bölgelerde sokağa çıkan onbinlerce kişi, Türkiye ve Suriye Milli Ordusu bayrakları eşliğinde ellerinde taşıdıkları dövizlerde şu mesajı verdi: “9 yılda ilk defa gökyüzündeki bir uçaktan korkmadık”, “Türk müdahalesini memnuniyetle karşılıyoruz”, “Çanakkale’de mezarlarımız komşu idi, İdlib’de de kanlarımız karıştı”, “Biz ve Türkler; din, tarih, medeniyet ve insanlıkta kardeşiz”, “Biz din ve kan kardeşiyiz.”

OYNAT 02:25 SİHA'lar Suriye'de 10 hedefi daha yok etti Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Esed rejimine ağır darbeler vurulmaya devam ediyor. Yeni Şafak'ın ulaştığı yeni görüntülerde SİHA'lar Suriye sınırları içerisinde rejime ait 10 ayrı hedefi imha ediyor. BiP'te paylaş

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Casus uçak gönderdi

Fotoğraf: Arşiv