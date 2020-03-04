Rejim için kabus gibi

Aynı anda 20’şerli gruplar halinde görev icra eden milli üretim silahlı insansız hava araçları (SİHA), başta Serakib-Neyrab hattı olmak üzere İdlib genelini ve Halep batısını karış karış tarıyor. Sahada rejime ait tank, top, roket rampası, zırhlı araç ya da herhangi bir silahlı unsur görüldüğü anda imha ediliyor. Dün itibariyle sadece 24 saatte etkisiz hale getirilen milis sayısı 327 olarak açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı akşam saatlerinde de bir açıklama yaparak 299 rejim unsurunun daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bu rakamlarla, Bahar Kalkanı kapsamında son 5 günde 3 bin 183 rejim unsurunun öldürüldüğü anlamına geliyor. Cephede tutunamayan rejime yardım amacıyla dış bölgeden gelen milis konvoyları da büyük ölçüde vuruluyor.
BÜYÜK DARBE VURULDU
Bölgede konuşlu milli elektronik defans/taarruz sistemleri, rejimin elindeki radarları körleştirerek TSK SİHA’larına İdlib’i güvenli tarama imkanı veriyor. Hudut hattında kol uçuşu yapan F-16’lar ise sahadaki gözlem noktalarına yönelecek tehditlerin önüne geçmek için, Suriye’deki üslerden kalkış yapmış rejime ait her uçağı ateş altına alıyor. Radarları bir işe yaramayan, alçak ve orta irtifa sistemleri büyük ölçüde SİHA’larca vurulan rejim adeta kımıldayamaz hale geldi. Rusya ve İran destekli rejim güçlerine ‘sadece hava operasyonlarıyla’ vurulan büyük darbenin 5 günlük bilançosu şöyle: 3 bin 183 asker/milis, 3 savaş uçağı, 150 tank, 8 helikopter, 6 askeri araç, 10 mühimmat deposu, 3 insansız hava aracı, 16 tanksavar/havan, 7 hava savunma sistemi, 99 top/obüs/çok namlulu roketatar rampası, 5 silahlı pikap, 82 zırhlı araç.
İdlib’de 1 şehitİdlib’de Bahar Kalkanı bölgesinde rejim güçlerinin açtığı ateş sonucu Uzman Çavuş Kadir Tuncer şehit düştü, 9 asker de yaralandı. Karşı saldırıda 299 rejim unsurunun etkisiz hale getirilmesiyle 1 günde öldürülen Esed yanlısı asker sayısı 626’ya ulaştı.Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu hususlara yer verildi: “Bölgede 82 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir. Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, ateş altına alınan rejim hedeflerinden 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri aracın imha edildiği, 299 rejim askerinin de etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir”
9 yıldır ilk defa
Casus uçak gönderdi
- Rusya, Suriye’ye envanterindeki en gelişmiş istihbarat uçağı olan Tu-214R tipi uçağı gönderdi. Sahadaki kamufle birlikleri görebilen uçak, Rusya’nın Hmeymim Hava Üssü’ne gönderildi ve İdlib’de uçuşlarına başladı. Casus uçak muhalifler tarafından İdlib semalarında uçarken görüntülendi. Tu-214R uçağının yeraltında gömülü, kar, kum, ahşap ile kamufle edilmiş her unsuru tespit edebildiği iddia ediliyor. Rus gazeteci Viktor Sokirko, konuya ilişkin istihbarat bilgilerini paylaşarak, uçağın 2016 yılında Rusya tarafından Suriye’ye gönderildiğini fakat Devlet Başkanı Putin’in o dönem Suriye’den kısmi çekilme emrinden sonra uçağın Rusya’ya döndüğünü, Türkiye’nin Bahar Kalkanı Hareketı’na başlanılmasıyla uçağa tekrar ihtiyaç duyulduğundan Suriye’ye gönderildiğini yazdı.