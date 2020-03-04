Dünya Rejim için kabus gibi
ORTADOĞU

Rejim için kabus gibi

İdlib’deki 4 milyon Suriyeliyi katliamdan kurtarma amacıyla başlatılan Bahar Kalkanı Harekâtı başarıyla devam ediyor. 27 Şubat’ta 34 Mehmetçiğin şehit edildiği saldırının ardından başlatılan hava operasyonları Esed ve İranlı milisler için tam anlamıyla kâbusa dönüştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
SİHA'lar 626 milisi avladı.
SİHA'lar 626 milisi avladı.

Aynı anda 20’şerli gruplar halinde görev icra eden milli üretim silahlı insansız hava araçları (SİHA), başta Serakib-Neyrab hattı olmak üzere İdlib genelini ve Halep batısını karış karış tarıyor. Sahada rejime ait tank, top, roket rampası, zırhlı araç ya da herhangi bir silahlı unsur görüldüğü anda imha ediliyor. Dün itibariyle sadece 24 saatte etkisiz hale getirilen milis sayısı 327 olarak açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı akşam saatlerinde de bir açıklama yaparak 299 rejim unsurunun daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bu rakamlarla, Bahar Kalkanı kapsamında son 5 günde 3 bin 183 rejim unsurunun öldürüldüğü anlamına geliyor. Cephede tutunamayan rejime yardım amacıyla dış bölgeden gelen milis konvoyları da büyük ölçüde vuruluyor.

BÜYÜK DARBE VURULDU

Bölgede konuşlu milli elektronik defans/taarruz sistemleri, rejimin elindeki radarları körleştirerek TSK SİHA’larına İdlib’i güvenli tarama imkanı veriyor. Hudut hattında kol uçuşu yapan F-16’lar ise sahadaki gözlem noktalarına yönelecek tehditlerin önüne geçmek için, Suriye’deki üslerden kalkış yapmış rejime ait her uçağı ateş altına alıyor. Radarları bir işe yaramayan, alçak ve orta irtifa sistemleri büyük ölçüde SİHA’larca vurulan rejim adeta kımıldayamaz hale geldi. Rusya ve İran destekli rejim güçlerine ‘sadece hava operasyonlarıyla’ vurulan büyük darbenin 5 günlük bilançosu şöyle: 3 bin 183 asker/milis, 3 savaş uçağı, 150 tank, 8 helikopter, 6 askeri araç, 10 mühimmat deposu, 3 insansız hava aracı, 16 tanksavar/havan, 7 hava savunma sistemi, 99 top/obüs/çok namlulu roketatar rampası, 5 silahlı pikap, 82 zırhlı araç.

SİHA, Türk uçaklarına ateşlenen Pantsir’i böyle vurdu
OYNAT 00:38
SİHA, Türk uçaklarına ateşlenen Pantsir’i böyle vurdu
Bahar Kalkanı harekatında önceki gün Suriye rejimine ait Rus yapımı Pantsir S1 hava savunma sistemini vuran SİHA'lar aynı sistemi 3 Mart günü başka bir noktada bir kez daha vurdu. Savunma sanayinde kullanılan silahlar hakkında içerikler yayınlayan ve Bahar Kalkanı harekatından çarpıcı görüntüler paylaşan Clash Report isimli twitter hesabı, radarı aktifken SİHA tarafından vurulan Pantsir S1'in bataryasının yanındaki termal kamera izlerinden yola çıkarak, “sistemin Türk uçaklarına karşı ateşlendiğini gösteriyor” yorumunu yaptı. 15 milyon değerinde olan ve Rusya'nın 12 ülkeye ihraç ettiği sistemin radarı açıkken imha edilmesi dünya kamuoyunda da tartışılıyor.


İdlib’de 1 şehit

İdlib’de Bahar Kalkanı bölgesinde rejim güçlerinin açtığı ateş sonucu Uzman Çavuş Kadir Tuncer şehit düştü, 9 asker de yaralandı. Karşı saldırıda 299 rejim unsurunun etkisiz hale getirilmesiyle 1 günde öldürülen Esed yanlısı asker sayısı 626’ya ulaştı.Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu hususlara yer verildi: “Bölgede 82 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir. Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, ateş altına alınan rejim hedeflerinden 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri aracın imha edildiği, 299 rejim askerinin de etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir”

9 yıldır ilk defa

Suriye'de Türkiye heyecanı

Suriyeli mazlumlar, Bahar Kalkanı Harekâtı ile büyük sevinç yaşıyor. TSK ve muhaliflerin terörden arındırdığı bölgelerde sokağa çıkan onbinlerce kişi, Türkiye ve Suriye Milli Ordusu bayrakları eşliğinde ellerinde taşıdıkları dövizlerde şu mesajı verdi: “9 yılda ilk defa gökyüzündeki bir uçaktan korkmadık”, “Türk müdahalesini memnuniyetle karşılıyoruz”, “Çanakkale’de mezarlarımız komşu idi, İdlib’de de kanlarımız karıştı”, “Biz ve Türkler; din, tarih, medeniyet ve insanlıkta kardeşiz”, “Biz din ve kan kardeşiyiz.”

SİHA'lar Suriye'de 10 hedefi daha yok etti
OYNAT 02:25
SİHA'lar Suriye'de 10 hedefi daha yok etti
Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Esed rejimine ağır darbeler vurulmaya devam ediyor. Yeni Şafak'ın ulaştığı yeni görüntülerde SİHA'lar Suriye sınırları içerisinde rejime ait 10 ayrı hedefi imha ediyor.

Casus uçak gönderdi

Fotoğraf: Arşiv
  • Rusya, Suriye’ye envanterindeki en gelişmiş istihbarat uçağı olan Tu-214R tipi uçağı gönderdi. Sahadaki kamufle birlikleri görebilen uçak, Rusya’nın Hmeymim Hava Üssü’ne gönderildi ve İdlib’de uçuşlarına başladı. Casus uçak muhalifler tarafından İdlib semalarında uçarken görüntülendi. Tu-214R uçağının yeraltında gömülü, kar, kum, ahşap ile kamufle edilmiş her unsuru tespit edebildiği iddia ediliyor. Rus gazeteci Viktor Sokirko, konuya ilişkin istihbarat bilgilerini paylaşarak, uçağın 2016 yılında Rusya tarafından Suriye’ye gönderildiğini fakat Devlet Başkanı Putin’in o dönem Suriye’den kısmi çekilme emrinden sonra uçağın Rusya’ya döndüğünü, Türkiye’nin Bahar Kalkanı Hareketı’na başlanılmasıyla uçağa tekrar ihtiyaç duyulduğundan Suriye’ye gönderildiğini yazdı.

Rejime ait iki obüs SİHA ile havaya uçuruldu
OYNAT 00:38
Rejime ait iki obüs SİHA ile havaya uçuruldu
Türk Ordusu, Tall Hadiyah bölgesinde Suriye rejimine ait iki obüsü imha etti. Obüslerin vurulma anı SİHA kamerasından böyle görüntülendi.
Türkiye vuruyor İran milis taşıyor

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İçişleri Bakanı Soylu'dan Yunanistan'a 'göçmen' çağrısı: İnsanlığa uygun davranmaya davet ediyoruz
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İçişleri Bakanı Soylu'dan Yunanistan'a 'göçmen' çağrısı: İnsanlığa uygun davranmaya davet ediyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan güvenlik güçlerince, Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen kaçak göçmenlere gaz ve ses bombaları atılmasına ilişkin, "Yunanistan'ın üzerine düşen, sınırlarına gelmiş insanların sığınma taleplerini göç hukuku açısından değerlendirip, koruma sağlanması gerekenleri koruma altına almaktır. Bu süreçte Yunanistan yetkililerini 1951 Cenevre ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeleri başta olmak üzere temel hukuki metinlere, en önemlisi de insanlığa uygun davranmaya davet ediyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Omuzların üzerinde baş kalmayacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Omuzların üzerinde baş kalmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı harekatına yönelik bilgiler veren Erdoğan, "Yaşananlardan ibret almayanların, bizi hala tehdit etmeleri akıllarının başlarına gelmediğini işaret ediyor. Şayet bir an önce Türkiye’nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa, bir süre sonra omuzlarının o başlar da kalmayacak" açıklamasında bulundu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına tepki gösteren Erdoğan, Atatürk'ün Çanakkale'deki tarihi sözlerini hatırlattı: 'Ben sizlere ölmeyi emrediyorum.'
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bugün İdlib'den çekilirsek sınırlarımızın içine kadar gelirler
Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik: Bugün İdlib'den çekilirsek sınırlarımızın içine kadar gelirler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, yaptığı açıklamada, "Rejim unsurlarına en sert cevap verilmiştir, verilmeye de devam edilmektedir. Gereken cevabı almışlardır. Eğer biz bugün İdlib'den çekilirsek, sınırlarımızın içine kadar gelirler. Egemen ve meşru bir devlet olarak bu harekatları başlatmasaydık, bugün 'İdlib'de ne işimiz var' diyenler, terör örgütleri sınır illerimize saldırırken 'hükümet ne yapıyor' diyeceklerdi. Bu yaptıklarımız mecburidir. Türkiye milli güvenliği için, sınırlarını korumak için bu harekatları yapmak mecburiyetindedir" ifadelerini kullandı.

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