Ruhani'den Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin ilk açıklama: İntikam alınacak

İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den ilk açıklama geldi.
"ŞÜPHESİZ Kİ İNTİKAMI ALINACAK"
Ruhani, yaptığı açıklamada, Süleymani suikastının Tahran'ı direnç göstermede daha kararlı kılacağını ve Süleymani'nin intikamının alınacağını bildirdi.
- "Bu korkakça hareket elbette Amerika'nın bölgedeki hayal kırıklığı ve çaresizliğinin bir başka işaretidir" diyen Ruhani, "Şüphesiz ki İran'ın büyük ailesi ve bölgedeki diğer özgür uluslar Amerika'dan gelen bu korkunç suçtan intikam alacaklar" ifadelerini kullandı.