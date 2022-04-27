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Dünya Rusya ile mahkum takasındaki rolü için ABDden Türkiyeye teşekkür
AMERİKA

Rusya ile mahkum takasındaki rolü için ABD’den Türkiye’ye teşekkür

ABD ve Rusya arasında ABD’de uyuşturucu kaçakçılığından tutuklanan Rus pilot Konstantin Yaroshenko ile Rusya’da polise saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan ABD’li eski Deniz Piyadesi Trevor Reed ile takas Ankara’da yürütülen gizli bir operasyonla takas yapılmıştı.

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Haber Merkezi İHA
Rusya ile mahkum takasındaki rolü için ABD’den Türkiye’ye teşekkür
ABD Ulusal Güvenlik Danışması Jake Sullivan

Mahkum takasının başarıyla sonuçlanmasının ardından açıklama yapan ABD Ulusal Güvenlik Danışması Jake Sullivan, ABD ve Rusya arasında yapılan mahkum takasındaki yardımları için Türkiye’ye teşekkür ederek, “Trevor Reed’e hoş geldiniz derken, Türkiye’ye onun güvenli dönüşünü mümkün kılmadaki rolünden dolayı minnettarız. Bu önemli konuda Türk ortaklarımızın yardımlarını takdir ediyoruz” dedi.

Yetkililer mahkum takasının nerede gerçekleştiğini resmi olarak açıklamasa da, takastan saatler önce Rusya Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) ait bir uçağın Ankara’ya uçtuğu tespit edildi. Rus haber ajansları ise, Yaroşenko’nun Ankara’dan Rusya’nın Soçi kentine ardından başkent Moskova’ya uçtuğunu bildirdi.

Reed’in babası Joey Reed ABD basınına verdiği demeçte, "ABD uçağı Rus uçağının yanında durdu ve iki mahkum da filmlerde gördüğünüz gibi yürüdüler" dedi.

Rus pilot Yaroshenko, 28 Mayıs 2010 tarihinde ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ajanları tarafından Liberya’da gözaltına alınarak ABD’ye getirilmiş ve 20 yıl hapis cezası verilmişti. ABD’li Reed ise 2020 yılının temmuz ayında çıkan bir tartışmada, Rus polis memurlarının "hayatını ve sağlığını" tehlikeye attığı gerekçesiyle dokuz yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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