Rusya Ukrayna'nın askeri tesislerini hedef aldı: Kiev yönetiminin terör eylemlerine darbe vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı. Ukrayna'nın daha önce Rus topraklarına yönelik saldırılar düzenlediğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev yönetiminin terör eylemlerine karşı, Ukrayna'nın tasarım büroları, silah ve askeri teçhizat üreten ve bunların tamirini yapan işletmelere, İHA montaj atölyelerine, uçak eğitim merkezleri ile mühimmat ve askeri teçhizat depolarına yönelik gece havadan, denizden ve karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile yoğun saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Tüm hedefler vuruldu."