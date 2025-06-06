Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Rusya Ukrayna'nın askeri tesislerini hedef aldı: Kiev yönetiminin terör eylemlerine darbe vurduk

Rusya Ukrayna'nın askeri tesislerini hedef aldı: Kiev yönetiminin terör eylemlerine darbe vurduk

13:596/06/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Rusya: Kiev yönetiminin terör eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri tesisleri vurduk
Rusya: Kiev yönetiminin terör eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri tesisleri vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetiminin terör eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri tesislere gece uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı. Ukrayna'nın daha önce Rus topraklarına yönelik saldırılar düzenlediğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev yönetiminin terör eylemlerine karşı, Ukrayna'nın tasarım büroları, silah ve askeri teçhizat üreten ve bunların tamirini yapan işletmelere, İHA montaj atölyelerine, uçak eğitim merkezleri ile mühimmat ve askeri teçhizat depolarına yönelik gece havadan, denizden ve karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile yoğun saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Tüm hedefler vuruldu."

Ne olmuştu?

Rusya'nın Bryansk ve Kursk bölgelerindeki köprülerde patlamalar meydana gelmişti.

Bryansk bölgesinde, 1 Haziran'da patlatılan otoyol köprüsünün seyir halindeki yolcu treninin üzerine çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Rusya, Ukrayna'yı sivil altyapı unsurlarına saldırı düzenlemekle suçlamıştı. Ukrayna ayrıca, 1 Haziran'da İHA'larla Rus askeri havaalanlarına saldırı düzenleyerek savaş uçaklarını vurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li mevkidaşı Donald Trump'la 4 Haziran'da yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın eylemlerine karşılık vereceklerini belirtmişti.



#Rusya
#Ukrayna
#Kiev
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Evde bakım maaşı erken mi yattı? Haziran ayı evde bakım paraları bayramdan önce yatıyor mu?